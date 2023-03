Wirtschaft & Politik

NEOS fordert Kürzung der städtischen Politiker­förderung

STEYR. Die Stadt Steyr gewährt den Rathausparteien eine Förderung in Höhe von 682.800 Euro inklusive jährlicher Indexanpassung. Aufgrund der Budgetkrise muss man nun jedoch 12 Millionen Euro im Jahr einsparen. Geht es nach Gemeinderat Pit Freisais (NEOS), soll auch bei der Fraktionsförderung gespart werden ...

Gemeinderat Pit Freisais ist die Förderung ein Dorn im Auge: „Das Geld wird ohne einen Verwendungsnachweis ausgeschüttet. Das war von vornherein unhaltbar, hat jetzt in der Krise aber einen doppelt unangenehmen Beigeschmack. Es muss gespart werden. Also soll das die verantwortliche Politik auch bei sich selbst machen“

"Auch der Landesrechnungshof urteilt in seinem aktuellen Bericht zu Steyr, dass '[…]die Gewährung von Fraktionsförderungen im Gemeindebereich unüblich ist.' Dennoch hält die Stadtregierung daran fest, dass die Politikerinnen und Politiker der Stadt zusätzlich zu ihrem monatlichen Einkommen mit einer Förderung aus der Stadtkassa bedacht werden. Ca. 680.000 Euro plus einer jährlichen Inflationsanpassung werden dadurch für den Steuerzahler fällig. Das Geld wird gestaffelt nach Wahlergebnis an die Fraktionsparteien ausbezahlt", erklärt Freisais.

Bereits vor einem Jahr brachte der NEOS Gemeinderat in Zusammenarbeit mit den Grünen einen Antrag ein, dass zumindest nachgewiesen werden muss, wofür das Geld ausgegeben wird. Seitdem arbeitet die Stadtregierung an einem Kompromiss.

„Die Situation ist ernst. Der Stadt fehlen jährlich 12 Millionen Euro um ausgeglichen budgetieren zu können. Der laufende Betrieb ist nur mit Schulden und Substanzverlust möglich. Bevor an den Leistungen für die Bürgerinnen und Bürgern gespart wird, müssen solche Budgetsünden bereinigt werden“ sieht Freisais es als moralische Pflicht, die Fraktionsförderung drastisch zu kürzen, und im Idealfall sogar auszusetzen.

Stadträtin und SPÖ Bezirksparteivorsitzende Katrin Auer dazu: "Für uns, die Steyrer SPÖ-Gemeinderatsfraktion, haben das soziale Gemeinwohl und unsere Demokratie den höchsten Stellenwert. Derzeit arbeiten wir mit allen Fraktionen gemeinsam an Maßnahmenpaketen, um eine Ergebnisverbesserung von 12 Millionen Euro zu erreichen. Dies ist notwendig, da die Teuerungen und Preissteigerungen ebenso das Budget der Stadt belasten. Es werden dabei alle Bereiche betrachtet und sämtliche ökonomische Erwägungen getroffen."