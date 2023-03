Wirtschaft & Politik

Ideen­geber:innenfrüh­stück: Gemeinsam von Beginn an in einem starken Netz­werk

STEYR. Die Zukunftsregion Steyr lädt am 15. März 2023 um 08:30 Uhr gemeinsam mit der Raiffeisenbank Steyr zum Gründer- und Ideengeber:innenfrühstück ein. Dabei können Ideengeber:innen der Zukunftsregion Steyr und Menschen, die in Gründung sind, Jungunternehmer:innen, aber auch langjährige Unternehmer:innen sich bei einem Frühstück treffen, Kontakte aufbauen, an ein spannendes Netzwerk andocken und interessante Impulsvorträge hören ...

Das erste Frühstück 2023 führt ins Raiffeisen Kompetenzzentrum Steyr und beginnt um 08:30 Uhr mit einer kurzen Begrüßung von Daniela Zeiner, Netzwerkchefin der Zukunftsregion Steyr und Gerald Ruttensteiner, Vorstand der Raiffeisenbank Steyr. Im Anschluss berichtet Helmut Kaiser (Raiffeisenbank Steyr) darüber, wie die Raiffeisenbank Steyr Jungunternehmer:innen unterstützen kann - von der Analyse der Geschäftsidee bis zur Erarbeitung einer Lösung, dabei geht er auch ganz praktisch darauf ein, was die Bank von den Gründer:innen benötigt.

Robert Preinfalk stellt in seinem Impulsvortrag den Marktplatz „finde-R“ vor, der beim Finden und beim Gefunden werden hilft und somit Zeit, Geld und Nerven spart. Er erzählt, wie Online-Geschäft und regionale Wertschöpfung zusammenpassen, denn die Region ist dort, wo auch die Menschen sind, also auch Online. Danach geben Florian Bauer, NoBa Solution GmbH und Victoria Arthofer, Das kleine Schwarze, Einblick in ihre Gründerstories. Beim Frühstück im Anschluss gibt es ausreichend Zeit für Fragen, zum Netzwerken und Austausch.

Nähere Informationen und Anmeldung unter https://zukunftsregion-steyr.at/ oder per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und telefonisch unter 07252/220 100. Die Teilnahme ist kostenlos, am Netzwerk interessierte Gäste sind gerne willkommen.