Wirtschaft & Politik

PALFINGER: Stra­tegische Partner­schaft mit Steyr Automotive sichert Wachstumsziele

STEYR. Um die hohe nordamerikanische Nachfrage nach PALFINGER-Mitnahmestaplern erfüllen zu können, übernimmt Steyr Automotive die Montage der Truck Mounted Forklifts. Diese Zusammenarbeit sichert die Produktion für den Wachstumsmarkt Nordamerika, stärkt den Industriestandort Österreich in Europa und verleiht der innovativen oberösterreichischen Industrie frische Impulse ...

Ab September 2023 montiert Steyr Automotive exklusiv für den nordamerikanischen Markt PALFINGER Mitnahmestapler. Aus gutem Grund, denn für PALFINGER ist Nordamerika der stärkste Wachstumsmarkt. Allein 2022 steuerte die Region 23 Prozent zum Rekordumsatz von 2,2 Milliarden Euro bei. Dieses Ergebnis bestätigt den Fokus des Unternehmens auf die USA, Kanada und Mexiko. Noch im ersten Halbjahr 2023 wird PALFINGER in Schaumburg, Illinois (nahe Chicago) sein neues Headquarter mit angeschlossenem Demo- und Trainingscenter eröffnen. Damit baut das Technologieunternehmen seine bestehende Präsenz mit seinen Produktionsstätten und großen Netzwerk an Servicepartnern langfristig aus.

„Die nordamerikanische Wirtschaft erholt sich schnell“, berichtet Andreas Klauser, CEO PALFINGER AG. Beispielhaft für den Erfolg steht die überragende Nachfrage der Kunden nach der neu eingeführten Mitnahmestapler-Serie. Die Kooperation mit Steyr Automotive sichert den Nachschub in die USA: „Diese strategische Partnerschaft ist ein Meilenstein in unserer über 90-jährigen Unternehmensgeschichte“, freut sich Andreas Klauser. „Sie ergänzt unser Produktionsnetzwerk, erfüllt unsere hohen Ansprüche an Qualität und Technologie-Know-how und – sie stärkt den Industriestandort Österreich.“

Produktionskapazitäten am Limit

Montiert am Heck eines Trägerfahrzeuges oder in einer schützenden Box zwischen den Achsen zeichnen sich PALFINGER Mitnahmestapler durch ihren außerordentlich einfachen Transport und ihre unabhängige Entladung aus. Sie liefern Top Performance in den Bereichen Sicherheit, Langlebigkeit, Bedienkomfort und Manövrierfähigkeit. Mitnahmestapler sind sowohl in Europa wie auch am nordamerikanischen Wachstumsmarkt stark nachgefragt. Allein in den USA, Kanada und Mexiko wird PALFINGER bis 2027 rund 1.700 Stück Truck Mounted Forklifts (TMF) pro Jahr absetzen können.

Die dabei speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelte FHS-Serie mit neuen Funktionen, Innovationen und Patenten sorgen nicht nur für eine Revolution im Bereich der Mitnahmestapler, sondern auch für eine starke Nachfrage. Damit aber stoßen die vorhandenen Produktionskapazitäten an ihre Grenzen. Um die Nachfrage pünktlich und ohne Beeinträchtigung anderer Produktlinien erfüllen zu können, hat PALFINGER mit einer Reihe potenzieller Fertigungspartner Kontakt aufgenommen. Steyr Automotive überzeugte in den Kategorien Qualität, Know-how, Kosten, kurze Anlaufzeit und mit der Möglichkeit, die jährliche Stückzahl weiter erhöhen zu können.

Partnerschaft mit Zukunftspotenzial

„Diese Partnerschaft ist nicht nur ein weiterer Schritt in der Auslastung unseres Werks für rund 60 Arbeitsplätze, sie hat auch das Potenzial dazu, weiter vertieft und ausgebaut zu werden“, so Johann Ecker, Sprecher der Geschäftsführung von Steyr Automotive. “Wir freuen uns sehr über und auf die Zusammenarbeit“. Steyr Automotive übernimmt ab September 2023 die Montage aller TMF für den amerikanischen Markt und entlastet den PALFINGER Montagestandort Köstendorf. Der Vorteil der amerikanischen Serie besteht darin, dass sie rasch und in der bekannten PALFINGER Premiumqualität in einem Umfeld wie in Steyr etabliert werden kann. „Die Vorbereitungen dazu beginnen im April/Mai, wir starten mit sechs TMF pro Tag, werden unsere Kapazitäten nach Kundenvorgabe so einrichten und steigern, dass wir letztendlich rund 1.700 Stück pro Jahr bis 2027 fertigen können“, erklärt Ecker.

Nachhaltiger Wachstumspfad

Entscheidend für die Auswahl von Steyr Automotive als Fertigungspartner ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standortes über in Jahrzehnten aufgebautes Wissen und Kompetenzen in Technologie, industrieller Montage und Kooperationen verfügen. Mit diesen Kriterien fügt sich Steyr Automotive ideal in die Anforderungen der GPO (GLOBAL PALFINGER ORGANIZATION). PALFINGER profitiert von dieser Kooperation im Bereich selbstfahrender Maschinen durch zusätzliches Know-how von Steyr Automotive und sichert sein nachhaltiges und erfolgreiches Wachstum als führender Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen.

„Selbstverständlich wird sich Steyr Automotive darum bewerben, weitere Wertschöpfung für PALFINGER übernehmen zu dürfen. Wir sind stolz auf das in uns gesetzte Vertrauen, nicht zuletzt verbindet unsere beiden Unternehmen das gemeinsame Verständnis von Qualität und Know-how aus Österreich“, betont Ecker.