Warum 2023 besser wird, als viele glauben

STEYR. Die Zukunftsregion Steyr lädt gemeinsam mit der Oberbank Steyr am Dienstag, 21. März 2023 ab 18:00 Uhr zum Stammtisch in die kürzlich erbaute Filiale am Tabor ein, um gemeinsam mit Experten der Bank die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen zu beleuchten und von Förderprofis der Business Upper Austria zu erfahren, wie man durch Innovationsförderungen einen Vorsprung erlangen kann ...

Unser Leben, so wie wir es kannten, wurde in letzter Zeit ordentlich durchgerüttelt. Nun sind wir mit einer, nicht zuletzt den Energiepreisen geschuldeten, hohen Inflation, einer sich in den letzten Monaten stark verändernden Zinslandschaft und vielen weiteren Faktoren konfrontiert. Warum in diesem Umfeld 2023 besser wird, als viele glauben und welche Rolle eine Bank dabei spielt, erfahren alle Teilnehmer:innen des Stammtisches mit Unternehmenseinblick im Vortrag von Günther Süss, Mitglied der Abteilungsleitung Treasury und Handel der Oberbank AG. Im Anschluss geben Edith Greindl und Carina Schachinger vom Förderteam International der OÖ Wirtschaftsagentur Business Upper Austria Einblick in die Welt der Innovations-Förderungen und versorgen uns mit vielen Tipps. Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Leopold Tagesbar.

Nähere Informationen und Anmeldung unter https://zukunftsregion-steyr.at/ oder per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und telefonisch unter 07252/220 100. Die Teilnahme ist kostenlos, am Netzwerk interessierte Gäste sind gerne willkommen.