Wirtschaft & Politik

47 Mädchen nahmen an CoderDojo Girls Special teil

STEYR. Ein voller Erfolg war das von CoderDojo Steyr und BMD Systemhaus erstmals veranstaltete Girls Special am Samstag, den 4. März. 47 Mädchen aus den Bezirken Steyr, Steyr-Land, Amstetten und Kirchdorf tauchten an diesem Tag in die Welt der Digitalisierung und der Technik ein ...

Vier Stunden lang durften die 7 bis 17jährigen Mädchen an fünf Stationen Unterschiedliches ausprobieren und kennenlernen. Mit Scratch programmierten sie verschiedene Spiele: Neuanfängerinnen einen Fisch, der vor dem Hai davonschwimmen musste, andere einen Virus, der mit der Spritze geimpft werden sollte und Fortgeschrittene erprobten sich bereits ohne Anleitung. Beim Programmieren mit Microbits wurden diese mit dem Computer verbunden und die LEDs programmiert, wie sie leuchten sollten – ob als Zahl oder als Smiley, je nach Tastendruck anders. Mit dem kostenlosen Bildbearbeitungsprogramm Gimp gestalteten die Mädchen ein Herz und lernten dabei, Formen und Ebenen zu erstellen, diese mit Farbe oder Muster zu befüllen, zu drehen oder zu spiegeln. BMD Mitarbeitende zeigten, wie ein Computer von innen aussieht und wie ein 3D-Drucker funktioniert. Als Andenken durften sich die Kinder einen ausgedruckten Schlüsselanhänger mitnehmen.

Die Begeisterung war riesig und viele Mädchen haben sich bereits für das nächste CoderDojo am 17. März im Museum Arbeitswelt angemeldet. Auf die Frage, was ihnen am besten gefallen habe, kommt meist die Antwort: „Alles!“ Manche wurden konkreter und bevorzugten das Programmieren, andere blühten bei der Bearbeitung von Bildern auf. Programmieren und Bildbearbeitung ist ganz einfach und Vorkenntnisse sind keine notwendig. Rund die Hälfte der Mädchen war zum ersten Mal bei CoderDojo Steyr, wie auch Dilek-Aleyna (8 Jahre). Ihr erging es wie den meisten anderen. „Mir hat alles gefallen und es ist total einfach, weil die Mentoren alles sehr gut erklären und immer helfen. Ich komme sicher wieder und werde das nächste Mal wieder programmieren“, meinte sie.

„Der Erfolg ist sagenhaft und zeigt, dass wir den Nerv der Zeit getroffen haben. Und absolut keine Spur davon, dass Mädchen das Thema IT nicht interessiert, es muss nur ein attraktiver Rahmen für sie geschaffen werden“, sagt Maria Pernegger, Initiatorin von CoderDojo Steyr. Rund doppelt so viele (!) Mädchen hätten sich gerne angemeldet. „Der Zulauf war ungebrochen – wir sind nur hinsichtlich der Ausstattung mit den Laptops und auch personell an unsere Grenzen gestoßen. Wir freuen uns daher auch über weitere Unterstützung, interessierte Mentor:innen oder Unternehmen, die uns ermöglichen, unsere Arbeit für die Kinder noch weiter auszubauen“, so Pernegger.

Auch TIC-Geschäftsführerin Daniela Zeiner ist begeistert. „Der hohe Andrang bestätigt uns, dass es höchste Zeit war für ein Girls Special. Wir haben hier Mädchen angesprochen, die sich sonst nicht getraut hätten oder sich bisher nicht angesprochen gefühlt haben. Es freut uns, dass es uns gelungen ist, so viele Mädchen für die Computerwelt zu begeistern“, so Zeiner, die ein Girls Special auf jeden Fall wiederholen möchte. Romana Hausleitner, Leitung HR-Management bei BMD, hat die Teilnehmerinnen vor Ort begrüßt. Wie Pernegger und Zeiner ist es auch ihr ein Herzensanliegen, Mädchen für die Technik zu begeistern. „IT und unsere Kinder haben eines gemein – sie sind die Zukunft. Als die Initiative des CoderDojos nach Steyr gekommen ist, war für uns von Anfang an klar, Kinder und Jugendliche bei ihrem Weg in die Technik zu unterstützen. Wir freuen uns, mit dem Girls Special eine Möglichkeit geschaffen zu haben, bei der Mädchen zwanglos in die Technik hineinschnuppern können“, erzählt Hausleitner.

BMD will damit die nachfolgende Generation unterstützen, unsere Gesellschaft, die durchdrungen ist von der digitalen Welt, in all ihren Zügen zu begreifen. Die nächsten Termine für das kostenlose CoderDojo Steyr finden am 17. März im Museum Arbeitswelt von 16 bis 18 Uhr und am 31. März in der HTL Steyr statt – bei Letzterem gibt es ein Löt-Special (von 15 bis 18 Uhr) und ein normales Programmier-Dojo (von 16 bis18 Uhr). Infos und Anmeldung auf www.tic-steyr.at/coderdojo-steyr oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Unten: Geballte Frauenpower in der Organisation des CoderDojo Steyr Girls Specials. v.l.n.r.: Julia Kalkhofer (BMD), Claudia Stollmayer (TIC Steyr), Romana Hausleitner (BMD), Sonja Preisinger (Zukunftsregion Steyr), Maria Pernegger (Media Affairs), Sandra Wetzl (BMD), Daniela Zeiner (TIC Steyr), Katharina Hofbauer (TIC Steyr). Foto: BMD