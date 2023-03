Wirtschaft & Politik

Neues aus dem Stadtsenat im März

STEYR. Leerstand und Brachen: Steyr macht bei Aktionsprogramm mit | 5200 Euro für Sprach-Sommercamp | Grundsatzbeschluss für Photovoltaik-Projekt | Förderung für Röda | 13.200 Euro für Styraburg-Festival | Großflächen-Mäher für Kommunalbetriebe ...

Leerstand und Brachen: Steyr macht bei Aktionsprogramm mit

Die Stadt Steyr beteiligt sich am oberösterreichischen Aktionsprogramm mit dem Titel „Leerstand und Brachen, Orts- und Stadtkernentwicklung“. Steyr steuert dazu Eigenmittel in Höhe von 19.715 Euro bei. Der Stadtsenat gibt diesen Betrag frei. Ziel des Aktionsprogramms ist es, Flächenverbrauch und Bodenversiegelung zu reduzieren. Dafür sollen leerstehende Gebäude und Brachen aktiviert sowie Orts- und Stadtkerne belebt werden. Als erster Schritt ist ein Konzept vorgesehen, das als Grundlage für Investitionen dient. Beim Aktionsprogramm arbeiten mehrere Kommunen zusammen. In der Region Steyr sind außer Steyr noch sieben weitere Gemeinden aktiv.

5200 Euro für Sprach-Sommercamp

Der Stadtsenat gibt 5200 Euro für ein Sprach-Sommercamp frei. Die Volkshochschule (VHS) Oberösterreich bietet in den Kommunen des Landes schon seit Jahren Sprachförderkurse für Kinder im Pflichtschulalter (6 bis 14 Jahre) an und wird auch heuer das Sommercamp im Auftrag der Stadt durchführen. Die Stadt Steyr hat im Jahr 2018 erstmals über die VHS ein Sprachcamp angeboten. Die Rückmeldungen waren bisher durchwegs positiv, die Kurse sehr gut gebucht. Das Sprach-Sommercamp 2023 wird voraussichtlich von 14. bis 25. August stattfinden.

Grundsatzbeschluss für Photovoltaik-Projekt

Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, einen Grundsatzbeschluss zum weiteren Ausbau von Photovoltaik zu fassen. Geplant ist dabei, noch heuer vier Photovoltaik-Anlagen zu errichten, und zwar als Dachanlagen auf folgenden Objekten: Löschzug IV, Christkindl (73 kWp), Volksschule Promenade (69 kWp), Sonderschule Industriestraße (176 kWp) und Sportheim Münichholz (49 kWp). Die Genehmigung des Netzbetreibers liegt bereits vor. Die in den Anlagen erzeugte Strommenge darf uneingeschränkt in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden.

Förderung für Röda

Der Kulturverein Röda soll heuer von der Stadt mit 48.400 Euro gefördert werden. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Der Kulturverein im Haus Gaswerkgasse 2, dem ehemaligen Feuerwehr-Depot der Österreichischen Waffenfabriks- Gesellschaft, plant für das Jahr 2023 ein hochwertiges, abwechslungsreiches Programm.

13.200 Euro für Styraburg-Festival

Das Styraburg-Festival, durchgeführt vom Kunst- und Kulturverein Styraburg, wird heuer mit 13.200 Euro gefördert. Der Stadtsenat gibt diesen Betrag frei. Das Styraburg-Festival findet im Frühjahr und im Herbst statt. Der Frühjahrs-Termin: 20. bis 30. April. Am Herbst- Programm wird noch gearbeitet. Informationen zum Festival findet man im Internet unter www.styraburg.com.

Großflächen-Mäher für Kommunalbetriebe

Die Stadt kauft einen Großflächen-Mäher für die Kommunalbetriebe Steyr. Der Stadtsenat gibt dafür 52.600 Euro frei.