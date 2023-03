Wirtschaft & Politik

Erfolgreiches Tourismus­jahr 2022 in Steyr und der National­park Region

STEYR. Die endgültigen Zahlen für das Jahr 2022 liegen nun vor und der Tourismusverband Steyr und die Nationalpark Region kann sich über 308.529 Übernachtungen sowie 106.515 Ankünfte freuen. Bei den Ankünften gibt es ein Plus von 29,07 % im Vergleich zu 2021, bei den Übernachtungen ein Plus von 28,77 % ...

Besonders erfreulich ist die Entwicklung in der Stadt Steyr, wo die Gästezahlen mit 14,3 % über dem Erfolgsjahr 2019 liegen. Erfolgsgaranten sind die eingesessenen Familienbetriebe im 2, 3 und 4* Segment sowie die neuen Hotels Aiden by Best Western und harry’s home Steyr, die Mitte 2021 öffneten.

Neue Impulse wurden im vergangenen Jahr mit der Traunviertel Tour (Radtour für E-Bike Genussfahrer) und der Aufbereitung von Kletterrouten gesetzt. Weiters entstand das einzigartige Kulinarikfestival TAVOLATA, das heuer von 7. bis 18. Juni 2023 seine Fortsetzung findet. In enger Abstimmung mit dem Nationalpark Kalkalpen wurde auf die sogenannte Bucket-List für die Erkundung des einzigen Nationalparks in Oberösterreich gesetzt. Speziell im Segment Business wurden neue Angebote für Seminar- und Tagungsgäste geschaffen und beim Business Class Event in Steyr den Partnern aus Wirtschaft, Kultur und Politik präsentiert.

Für 2023 stehen zahlreiche neue Projekte am Plan: Mit dem Museumsticket Steyr können mit einer Eintrittskarte 10 Museen zum Sonderpreis von € 12,- besucht werden. Der Trendsport Trailrunning ist nun auch in unserer Region mit über 15 Routen für Bergläufer angesagt (Kick Off Wochenende 21.-22. April 2023 mit dem Steyrer Laufcoach Florian Reiter). Die Mountainbike Route „Trans Nationalpark“ wird im Juni eröffnet und bietet abwechslungsreiche Strecken durch den Nationalpark Kalkalpen und Gesäuse. Neben dem schon beliebten Sebaldusweg wird im August der Benediktweg eröffnet. Der Pilgerweg führt durch unsere Region von Hinterstoder bis Passau; ein besonderer Kraftplatz ist das Stift Schlierbach.

„Gemeinsam mit unseren Partnern in der Region setzen wir immer wieder neue Akzente in unseren Kernthemen Kultur, Natur, Kulinarik und Business“, so Geschäftsführerin Eva Pötzl, die für die heurige Sommersaison über eine gute Nachfrage berichtet.