Wirtschaft & Politik

Katrin Auer (SPÖ): Klima-Thematik un­trennbar mit Wirtschafts- und Sozialpolitik verknüpft

STEYR/STEYR-LAND. SPÖ-Bezirksparteivorsitzende Stadträtin Katrin Auer sagt, das Thema „Klima“ sei untrennbar mit Wirtschafts- und Sozialpolitik verknüpft. Sie richtet deshalb einen Arbeitskreis innerhalb der Bezirks-SPÖ ein: „Klimaneutralität, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Innovation gehen Hand in Hand. Das eine kann ohne das anderen nicht erreicht werden!“

Für die Bezirks-SPÖ-Chefin hat es Priorität, die Weichen zu stellen, um und eine gesunde und sichere Zukunft für alle zu gewährleisten. Katrin Auer: „Dafür ist wohl nötig, dass Profiteure von Krisen zur Kasse gebeten werden und Verluste nicht von der breiten Bevölkerung zu schultern sind. Ich bin für eine Preisbremse in den relevanten Bereichen, damit das Leben leistbar bleibt. Da sind jedenfalls Bundesregierung und die schwarz-blaue Landesregierung aufgerufen, zu reagieren!“

Stolz ist Katrin Auer, Umweltstadträtin in Steyr, dass das städtische Projekt #steyr2040klimaneutral nun startete. „Mit dem Klimaneutralitätsfahrplan 2040, den wir nun bis Juni 2024 erarbeiten werden, will die Stadt Steyr zur Pionierin bei der Erreichung der Klimaneutralität werden“, so Auer. Der Schwerpunkt liege dabei in erneuerbaren Energien, Mobilität sowie in der Wärmeversorgung von Gebäuden, das sei durchaus Vorbild für die bezirksweite Agenda.