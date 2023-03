Wirtschaft & Politik

CoderDojo sucht neue Mentoren und Mentorinnen

STEYR. Das Interesse der Kinder, beim kostenlosen Programmierclub mitzumachen, ist enorm. Deshalb sucht CoderDojo Steyr neue ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren, um noch mehr Kindern die Teilnahme zu ermöglichen ...

Die Anzahl der Teilnehmenden pro Termin richtet sich nach der Raumgröße und der Anzahl der Helfenden. Die Kinder wählen eine Übungsanleitung, nach der sie ein Spiel programmieren. Wenn sie nicht weiterwissen oder etwas nicht verstehen, fragen sie ihre Sitznachbarn oder die Mentoren. „Aktuell ist der Zulauf so groß wie noch nie – wir stoßen aber teilweise hinsichtlich der Ausstattung mit den Laptops und vor allem personell an unsere Grenzen. Wir freuen uns daher über weitere Unterstützung, interessierte Mentor:innen oder Unternehmen, die uns ermöglichen, unsere Arbeit für die jungen Coderinnen und Coder noch weiter auszubauen“, so Pernegger.

Die Mentoren sind sich einig: Es ist nicht schwer, hier den Kindern unterstützend zur Seite zu stehen. Mentor Walter Schwaiger ermutigt alle Interessierten, mitzumachen: „Auch als Nicht-Programmierer kann man die Kinder wunderbar begleiten und lernt dabei sogar noch mit.“ Mentorin Gerlinde Sandmair ergänzt: „Was man können sollte ist: lesen, logisch denken, mit Kindern umgehen und eventuell ein wenig programmieren.“

Für knifflige Probleme stehen erfahrene Mentorinnen und Mentoren bereit. Sie alle eint die Begeisterung, Kinder in die Computerwelt eintauchen zu lassen und sie dabei zu begleiten. Für Mentor Michael Stallinger ist die Arbeit mit Computern und Software die Zukunft. „Je früher man beginnt, desto besser“, sagt er.

Sonja Straßer, Mutter von drei Coderinnen und Mentorin der ersten Stunde, ist von CoderDojo Steyr überzeugt: „Ich finde CoderDojo eine tolle Initiative. Die Kinder können dort unverbindlich und ohne Zwang ins Programmieren hineinschnuppern. Sie sehen dann, dass es gar nicht schwer ist, erste einfache Spiele selbst zu programmieren. Die kreative Umsetzung ihrer eigenen Ideen macht ihnen auch Spaß.“ Ihre Töchter haben ein halbes Jahr nach CoderDojo Start beim Youth Hackathon mitgemacht. Mittlerweile haben sie beim österreichweiten Youth Hackathon bereits den dritten, zweiten und zuletzt den ersten Platz belegt.

Die Mentorinnen und Mentoren unterstützen die junge Generation in ihrer Freizeit und arbeiten ehrenamtlich. Sie genießen den Austausch mit den anderen Helfern und erfreuen sich an der Begeisterung an der Technik, welche die Kinder ausstrahlen. Auch so manche Anekdoten motivieren. Mentoren-Koordinator Hans-Peter Weidinger erzählt: „Einmal hatten wir ein Kind dabei, das uns detailliert seinen Weg zum Millionär dargelegt hat.“ Gerlinde Sandmair berichtet: „Einmal kam ein Junge zum CoderDojo und wollte unbedingt lernen, wie man eine Verbindung zu seinem Webserver herstellt. Er war sehr eifrig bei der Sache. Wir schafften es, sein Ziel zu erreichen. Als seine Mutter ihn abholte, erzählte sie, dass er leider nur am Computer sitzt und nichts für die Schule lernt. Ich sagte ihm, wenn er wirklich gut sein möchte, dann sollte er schon Mathe und Englisch lernen.“ Teilweise kommen die Kinder auch von weit her, wie Anton Edtmeier erzählt: „Ich habe einem Kind geholfen, eine Website über seine Schule zu programmieren. Es hat sich herausgestellt, dass er in Schärding zur Schule geht und extra zum CoderDojo nach Steyr gekommen ist.“

TIC-Geschäftsführerin Daniela Zeiner ist beeindruckt von der aktuellen starken Nachfrage: „Der hohe Andrang bestätigt uns, dass wir am Puls der Zeit sind. Die Kinder lernen so schnell und machen rasch Fortschritte. Und das alles ist nur durch unsere großartigen Mentorinnen und Mentoren möglich, bei denen ich mich nicht genug bedanken kann für ihr herausragendes Engagement. BIG THANKS!“ Sie lädt alle Interessierten ein, CoderDojo Steyr zu unterstützen. Denn es ist nicht schwer Mentor:in zu sein, das Interesse an der Materie reicht, wie Weidinger sagt.

Löt-Special am 31. März

Beim nächsten CoderDojo Steyr am 31. März in der HTL Steyr gibt es zwei Kurse: das Löt-Special findet von 15 bis 18 Uhr, das normale Programmieren von 16 bis 18 Uhr statt.

Das erste CoderDojo nach Ostern findet am 21. April von 16 bis 18 Uhr im Museum Arbeitswelt statt. Infos und Anmeldung auf www.tic-steyr.at/coderdojo-steyr oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .