Wirtschaft & Politik

Geballtes Finanzwissen machte in Weyer Station

STEYR-LAND. Überall, wo er hinkommt, sorgt er für staunende Gesichter: der „FLiP2Go“-Bus der Erste Bank und Sparkasse. Seinen jüngsten Halt machte der schwarze Doppeldecker bei den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Weyer und lud die Schüler:innen zu einer Unterrichtsstunde der etwas anderen Art ...

Denn genau so wie Deutsch, Geschichte und Co. steht in der Schule auch finanzielle Bildung am Stundenplan. An den interaktiven Spiele-Stationen klicken sich die Kids intuitiv durch die Zusammenhänge der Finanzwelt. Prädikat: Voll cool!

„Das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage war besonders interessant. Das ist schließlich ein ganz aktuelles Thema. Jetzt ist uns klar, warum in letzter Zeit alles so teuer geworden ist“, so der einheitliche Tenor der Schüler:innen.

Die Besucher:innen des FLiP2Go durchlaufen sieben interaktiv-multimediale Spielstationen, die sie entweder gemeinsam oder gegeneinander bestehen. So wird den Spielenden etwa in der Station „WeltReise“ auf einer virtuellen Schiffsreise der Einfluss ihrer Konsumentscheidungen auf globale Produktionsketten verständlich gemacht. Im „AusgabenCheck“ teilen sie Haushaltsbudgets auf Ausgabengruppen wie Wohnen oder Ernährung auf, wodurch sich die Wichtigkeit der persönlichen Budgetplanung ganz spielerisch erschließt.

Der „Job-O-Mat“ vermittelt den Zusammenhang von Ausbildung und Verdienstmöglichkeiten. Im „MarktHandel“ schlüpfen die Spielenden in die Rolle von „Marktstandlern“ und erleben die Wirkung von Angebot und Nachfrage auf die Preise. Im „GeldLabyrinth“ erfahren die Spielenden nicht nur über die Funktionsweise von Geld, sondern auch über die Gefahren der Verschuldung.

100-minütige Spielrunde in zwei Schwierigkeitsstufen

Der FLiP2Go richtet sein Angebot an zwei Zielgruppen: Für Kinder von zehn bis 14 Jahren und Jugendliche von 15 bis 17 Jahren. Aber auch Erwachsene sind eingeladen, ihr Finanzwissen auszubauen. Bis zu 32 Spielende können die rund 100-minütige Spielrunde auf den zwei Ebenen des Busses gleichzeitig absolvieren. Der Bus ist mit großen HD-Touchscreens ausgestattet, auf dem die unterschiedlichen Aufgaben gespielt und gelöst werden können. Im unteren Deck findet sich außerdem eine barrierefreie Spielstation für Rollstuhlfahrer:innen.

„Wenn die Jugendlichen hochkonzentriert an den Touchscreens sitzen und sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen, zeigt sich, dass finanzielle Allgemeinbildung alles andere als langweilig ist. Mit dem ‚FLiP2Go‘-Bus legen die Schüler:innen den Grundstein für ein erfolgreiches Geldleben“, sagt Walter Hauch, Filialleiter der Sparkasse OÖ in Weyer.