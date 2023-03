Wirtschaft & Politik

BMW Group Werk Steyr: Voll­elektrischer LKW für regionalen Logistik­verkehr

STEYR. Das BMW Group Werk Steyr richtet sich auf nachhaltige Mobilität aus. Dazu gehört nicht nur der Umbau für die künftige Produktion von E-Antrieben, sondern auch der Einsatz nachhaltiger Transportsysteme im Logistikverkehr. In einem Pilotprojekt ist jetzt ein vollelektrischer LKW für den regionalen Transport zwischen dem Werk und seinen umliegenden Außenlagern im Einsatz ...

Der strombetriebene LKW deckt dabei insbesondere Kurzstrecken von rund drei Kilometern auf dem Werksgelände und in der unmittelbaren Umgebung ab. Bis zu zweihundert Kilometer pro Tag fährt der LKW emissionsfrei und besonders geräuscharm. Transportiert werden vor allem Motoren, Motorenkomponenten und Verpackungsmaterialien für die Produktion und Logistik. Auch hier wird Effizienz groß geschrieben: Während des Beladevorgangs wird der LKW am Werksgelände mit CO2-neutraler Energie geladen.

Viele Schritte zum 1,5 Grad Klimaziel

Der oberösterreichische Produktions- und Entwicklungsstandort in Steyr setzt damit konsequent um, was sich die BMW Group vorgenommen hat: Das Unternehmen verpflichtet sich uneingeschränkt zum 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens. Dazu soll eine Emissionsreduktion in der Fahrzeug-Nutzungsphase, in der Produktion und der Lieferkette stattfinden. Das Werk Steyr setzt neben der künftigen Produktion für die E-Mobilität auch auf einen CO2-neutralen Energiebezug bis spätestens 2025. Die neue emissionsfreie Zugmaschine stellt einen weiteren Schritt Richtung mehr Nachhaltigkeit in allen Werksbereichen dar.