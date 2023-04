Wirtschaft & Politik

Republik verlieh hohe Aus­zeich­nun­gen

STEYR. Mit hohen Auszeichnungen wurden Vizebürgermeister a.D. Wilhelm Hauser, Vizebürgermeisterin a.D. Ingrid Weixlberger und Magistratsdirektor i.R. Dr. Kurt Schmidl für ihre Verdienste geehrt. Ingrid Weixlberger und Wilhelm Hauser erhielten das Silberne Ehrenzeichen ...

für Verdienste um die Republik Österreich, Kurt Schmidl bekam von Landeshauptmann Thomas Stelzer das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Die Verleihung fand kürzlich im Steinernen Saal des Landhauses in Linz statt.

Dr. Kurt Schmidl wurde 1982 Magistratsbediensteter, 1992 wurde er Magistratsdirektor, er übte diese Funktion bis 2021 aus und ist damit der längst dienende Magistratsdirektor in Steyr. Zu seinen Verdiensten zählen die Modernisierung und die Gestaltung einer serviceorientierten Verwaltung. Er galt zudem als verständnisvoller Vorgesetzter.

Ingrid Weixlberger war mehr als ein Vierteljahrhundert lang in der Kommunalpolitik. Ein besonderes Anliegen waren ihr der Ausbau und die Modernisierung der Kinderbetreuungseinrichtungen, das „Betreute Wohnen“ Ennsleite und die Errichtung des Jugendzentrums an der Damberggasse. Im November 1994 wurde Ingrid Weixlberger Gemeinderätin, ab 2003 gehörte sie dem Stadtsenat an, 2015 wurde sie Vizebürgermeisterin.

Wilhelm Hauser war mehr als 35 Jahre lang Personalvertreter beim Österreichischen Bundesheer, er brachte es bis zum Vizeleutnant. Im Heer war er bis in höchste Kreise eine beachtete und geschätzte Persönlichkeit. In die Stadtpolitik kam er 1997 als Gemeinderat. 2003 wurde er Stadtrat und 2012 wurde Wilhelm Hauser SPÖ-Fraktionsvorsitzender und Vizebürgermeister. Er prägte das heutige Bild von Steyr wesentlich mit, trug unter anderem zur Generalsanierung des Innerberger Stadels, zur Neugestaltung des Stadtplatzes und zum Bau des Panorama-Liftes bei. Bekannt ist Wilhelm Hauser dafür, dass er stets ein offenes Ohr für alle Steyrerinnen und Steyrer hatte.

Bürgermeister Markus Vogl: „Alle drei Persönlichkeiten haben die Entwicklung der Stadt maßgeblich positiv beeinflusst! Dr. Kurt Schmidl war über Jahrzehnte für den Magistrat verantwortlich und damit für die Steyrerinnen und Steyrer im Einsatz. Wilhelm Hauser und Ingrid Weixlberger haben dazu beigetragen, dass Steyr heute eine Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität ist.“

Unten: Wilhelm Hauser mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (re.). Foto © Land OÖ, Max Mayrhofer.

Darunter: Dr. Kurt Schmidl mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (re.). Foto © privat.