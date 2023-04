Wirtschaft & Politik

Kandidat für SPÖ-Partei­vorsitz: Andreas Babler kommt nach Steyr

STEYR. Pamela Rendi-Wagner oder Hans Peter Doskozil? Der Zweikampf um die Führung der sozialdemokratischen Partei ist abgesagt und die Debatte über die Zukunft der Sozialdemokratie ist angesagt. Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler bewirbt sich ebenfalls um den Vorsitz der SPÖ. Am 11. April (17.30 Uhr, Kulturcontainer am Vorplatz Museum Arbeitswelt) gastiert Babler in Steyr und diskutiert mit Mitgliedern und Interessierten ...

Ab 24. April soll eine Mitgliederbefragung die Führungsfrage klären. Bis dahin tourt Babler tourt durch Österreich, um seine Visionen und Pläne für die Sozialdemokratie und für das Land zu präsentieren.

Zur Person

Andreas Babler ist 50 Jahre alt. Er absolvierte nach der Schule eine Lehre zum Maschinenschlosser, im zweiten Bildungsweg schloss er an der Donauuniversität Krems ein Studium zu politischer Kommunikation ab. Babler ist seit seiner Jugend in sozialdemokratischen Organisationen aktiv. In seiner Heimatstadt Traiskirchen ist er seit dem Jahr 2014 Bürgermeister. Bei den Gemeinderatswahlen im Jahr 2020 erhielt die SPÖ in Traiskirchen 71,5 Prozent der Stimmen.