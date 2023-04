Wirtschaft & Politik

Initiative Therme Plus: kosten­lose Eintritte für treue Thermen­gäste

Ö. Die beliebtesten Thermen Österreichs haben sich neuerlich zusammengetan: Im Rahmen der „Initiative Therme Plus“ lancieren im April achtundzwanzig heimische Thermen einen Sammelpass – und laden damit zur wohltuendsten Aktion des Frühlings ein ...

Wer im Aktionszeitraum von 11. April bis 30. Juni 2023 seine Lieblingstherme besucht, erhält nach jedem zehnten Besuch in derselben Therme zwei Eintritte geschenkt! *

Abzuholen ist der Sammelpass ab dem 11. April bei allen EurothermenResorts. Für jedes bezahlte Tagesthermenticket zum Vollpreis (Erwachsene) wird der Sammelpass in der Lieblingstherme abgezeichnet. Nach zehn Besuchen erhält der Gast zwei weitere Tagesthermeneintritte für dieselbe Therme geschenkt!

Gesundheit und Vitalität im Fokus

Neben Entspannung und Lebensfreude für die Bade- und Wellnessgäste steht bei dieser Aktion die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher im Fokus: Wissenschaftlich bewiesen ist, dass regelmäßige Thermenbesuche – mit entspannten Stunden auf einer Liege, Saunagängen und viel Bewegung im warmen Wasser – wohltuend für Körper und Geist sind. „Es freut mich, dass wir mit dieser koordinierten Aktion unseren Gästen einen attraktiven Urlaub vom Alltag mit Gesundheitsaspekt anbieten können“, so Eurothermen-Geschäftsführer Patrick Hochhauser.

Über die Initiative Therme PLUS

Die Initiative Therme PLUS wurde im Sommer 2020 ins Leben gerufen und ist ein Schulterschluss der 37 namhaftesten Thermen und Thermenresorts Österreichs. 2019 begrüßten die Thermen 9,53 Millionen Gäste und sind so wichtiger Wirtschaftstreiber: als Ausbildungsstätte für rund 350 Lehrlinge, Partner von über 5.000 regionalen Zulieferern und Arbeitsplatz von mehr als 6.500 MitarbeiterInnen. Gemeinsam treten die Betriebe – inzwischen auch mit Unterstützung einer eigens gegründeten Fachgruppe in der Wirtschaftskammer unter Vorsitz von Dir. Mag. Patrick Hochhauser – als gemeinsame Stimme für die Branche auf und sind für heimische wie internationale Gäste Garant in puncto Gesundheit, Wohlbefinden und Entspannung.

* Zehn Tagesthermeneintritte in einer Therme der Wahl (nur bei teilnehmenden Mitgliedsbetrieb der Initiative Therme Plus) bezahlen und für dieselbe Therme 2 kostenlose Tagesthermeneintritte geschenkt bekommen. Sammel- und Einlösezeitraum: 11. April bis 30. Juni 2023. Gültig nur für Tagesthermeneintritte zum Vollpreis (Erwachsener); keine Barablöse möglich und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Abweichende Teilnahme- und Einlösebedingungen sind je nach Resort möglich.