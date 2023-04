Wirtschaft & Politik

HTL be­geistert CoderDojo Steyr-Kinder

STEYR. Einen Vorgeschmack, was es bedeutet, HTL-Schüler:in zu sein, erhielten die teilnehmenden Kinder beim vergangenen CoderDojo Steyr am 31. März in der HTL Steyr. Diesmal wurde nämlich nicht nur programmiert, sondern auch gelötet. Hohen Besuch erhielten die jungen Technikinteressierten von Bürgermeister Markus Vogl, Stadträtin Judith Ringer und SKF-Geschäftsführer Robert Zeillinger, allesamt HTL-Absolvent:innen ...

Am 31. März war CoderDojo Steyr wieder zu Gast in der HTL Steyr. Während 25 Kinder in einem separaten Raum Spiele programmierten und mit Gimp Bilder bearbeiteten, durften 20 Kinder in einem anderen Bereich ein elektronisches Geschicklichkeitsspiel löten. Angeleitet wurden sie dabei wie auch bei den vergangenen Löt-Specials von Alois Hofstätter und Maria Lindinger. Gearbeitet wurde mit Seitenschneider, Flach- und Spitzzange, Leiterplatten, Leuchtdioden, Widerständen, Kondensatoren, Drucktaster, Spannungsregler und nicht zu vergessen natürlich - dem Lötkolben.

Kinder lieben Löten

Die Begeisterung war wie schon bei den letzten Veranstaltungen sehr groß. Elisabeth Penzenauer ist seit kurzem Mentorin bei CoderDojo Steyr. Ihre Kinder Sophia (7 Jahre) und Raphael (11 Jahre) waren beim Löt-Special dabei: „Es hat uns so gut gefallen. Wir möchten das bald einmal wieder machen.“ Für Sarah waren die drei Stunden Löten zu kurz. „Ich würde sofort weiterlöten wollen“, sagte sie. Für Valentina war es nicht das erste Mal und wird es auch nicht das letzte Mal gewesen sein. „Das Spiel ist sooo cool geworden. Das bekommt einen Ehrenplatz bei mir zuhause und ich mag es eigentlich keinen probieren lassen. In der Volksschule waren wir einmal in der HTL und haben einen Schlüsselanhänger gemacht. Das war auch so super“, berichtet Valentina voll Freude.

Hoher Besuch von HTL-Absolvent:innen

Die Technik-Begeisterung teilen auch HTL-Direktorin Sandra Losbichler und einige der HTL-Absolvent:innen, die im Zuge des alumni-Treffens die Gelegenheit nutzten, bei den jungen CoderDojo Steyr-Technikinteressierten vorbeizuschauen – dies waren Bürgermeister Markus Vogl, Stadträtin Judith Ringer und SKF-Geschäftsführer Robert Zeillinger. Sie ermutigten die Kinder, in die HTL zu gehen. Bürgermeister Markus Vogl, Absolvent der HTL Steyr im Bereich Kraftfahrzeug-Maschinenbau, blickt zurück auf seine Schulzeit und möchte seine Erfahrungen den Kindern mitgeben: „Ich habe in der HTL viele Sachen gelernt, die mich interessiert haben und die mich dann im Leben auch weitergebracht haben. Wenn dich etwas interessiert, dann ist Lernen eine Leichtigkeit.“ Die Möglichkeiten, sich in die Technik zu vertiefen, sind dabei vielfältig. Zur Auswahl gibt es Maschinenbau, Mechatronik, Elektronik, Informationstechnologie und Art and Design. Insbesondere Judith Ringer, welche den Zweig Nachrichtentechnik der HTL Steyr besucht hatte, ermunterte die Mädchen dazu, diesen Bildungsweg einzuschlagen.

HTL freut sich über Nachwuchs

Abteilungsvorstand der Elektronik, Franz Parzer, ist es ein Anliegen, die Nachwuchsgeneration für Technik zu begeistern. „Junge Schüler:innen sind immer willkommen in der HTL Steyr. Wir freuen uns, dass sie hier HTL-Luft schnuppern können und einen ersten Eindruck bekommen, was sie in der HTL lernen können. Insbesondere im Bereich IT und Elektronik sind wir österreichweit federführend“, erklärt Parzer.

Nächstes CoderDojo am 21. April

Die nächsten Termine von CoderDojo Steyr sind der Freitag, 21. April im Museum Arbeitswelt sowie Freitag, 5. Mai im TIC Steyr von 16 bis 18 Uhr. Infos und Anmeldung auf www.tic-steyr.at/coderdojo-steyr oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .