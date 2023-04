Wirtschaft & Politik

Mai-Kundgebung der SPÖ: Solidarisch in die Zukunft

STEYR/STEYR-LAND. Michael Lindner, Landesrat und Landesvorsitzender der SPÖ, kommt am Montag, 1. Mai, nach Steyr und hält das Hauptreferat zum Tag der Arbeit. Die Themen- Initiative unter dem Titel „Voller Einsatz für Oberösterreich“ wird Teil der Rede sein. Die SPÖ Steyr stellt den Feiertag unter das Motto „Solidarisch in die Zukunft“ ...

SPÖ- Bezirksvorsitzende Stadträtin Katrin Auer: „Die SPÖ-Landespolitik und wir in Steyr wollen eine nachhaltige und faire Energiewende vorantreiben und sichere Arbeitsplätze in der Industrie mit den Klimaschutzzielen in Einklang bringt. Und mit „Solidarisch in die Zukunft“ wird unter anderem betont, dass bei all den Herausforderungen soziale Sicherheit unbedingt dazu gehört.“ Außerdem, so Katrin Auer, „wartet die heurige Maifeier mit einem erweiterten Angebot an Familien mit Kindern auf. Die Kinderfreunde bieten ein Programm für junge Gäste. Es wird auch Eis von Buburuza geben. Ich lade sehr herzlich dazu ein, den Tag der Arbeit mitzufeiern!“

Die Mai-Feier in Steyr beginnt um 10 Uhr. Ort der Kundgebung ist der Vorplatz des Museums Arbeitswelt. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Museum statt. Bereits ab 9.45 Uhr ziehen SPÖ-Gruppierungen und rote Gewerkschafter:innen und sozialdemokratische Organisationen mit Fahnen zum Museum.

SPÖ-Landesvorsitzender am 30. April in Bad Hall

Am Sonntag, 30. April, ist Michael Lindner in Bad Hall bei der Mai-Vorfeier der SPÖ zu Gast, Beginn auf dem Bad Haller Hauptplatz ist um 14 Uhr.

Livestream via Facebook

Bei der Maifeier in Steyr gibt es mehrere politische Reden: Bezirksvorsitzende Katrin Auer und SPÖ-Landtagsabgeordnete Klubobfrau Sabine Engleitner-Neu sprechen zur Begrüßung. Teilnehmer:innen der Gewerkschaftsschule legen unter dem Titel „Spotlight“ den Fokus auf aktuelle Arbeitnehmer:innen-Themen. Die bekannte Politikwissenschafterin Natascha Strobl, sie ist Autorin und Trägerin des Bruno- Kreisky-Preises, hält ein kurzes Referat.

Um zirka 11 Uhr spricht Landesrat Michael Lindner. Steyrs Bürgermeister Markus Vogl hält die Schlussworte. Die Maifeier ist auch online zu sehen, es gibt einen Livestream via Facebook. Musikalisch umrahmt wird sie vom Musikverein Schiedlberg und mit einer Musik-Collage von Mike Gelsinger. Die Youth Dance Company Steyr steuert einen tänzerischen Teil bei, die Choreografie kommt Silvana Hönlinger. Mit dabei ist auch die Sängerin Melanie Hirner, sie intoniert zum Schluss der Kundgebung mit den Gästen „Die Internationale“. Zum Ausklang der Feier legt DJ Beatrice Platten mit flockiger Musik auf.

Green Event und buntes Programm für Familien und Kinder

Die Maifeier der SPÖ ist ein „Green Event“, das heißt: „Wir verpflichten uns der Nachhaltigkeit und ersuchen unsere Gäste, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, per Rad oder zu Fuß zu kommen“, so Katrin Auer. Die Bewirtung erfolgt durch ein Team des Christkindlwirtes sowie durch das Café „Glück auf“. Dazu gibt es ein Angebot von Buburuza- Eis. Die Kinderfreunde bieten ein Programm für junge Gäste, nämlich Kinderschminken und Riesen-Seifenblasen.

Mai-Vorfeiern in den Steyrer Stadtteilen:

Freitag, 28. April, Steyr-Gleink:

18.00 Uhr Beginn der Maivorfeier

Straßenfest vorm Schuhhaus „Treffpunkt Schuh“

18.30 Uhr Maibaumaufstellen am Ortsplatz Gleink

Konzert der Musikkapelle Gleink

19.30 Uhr Fackelzug

Sonntag, 30. April:

Ennsleite (Spielplatz Otto-Glöckelstraße):

16.00 Uhr Musik

17.00 Uhr Schmücken des Maibaumes

19.00 Uhr Maibaumaufstellen

19.30 Uhr Platzkonzert der Blasmusikkapelle Dambach

20.30 Uhr Fackelzug

Münichholz (Sebekstraße):

16.00 Uhr Straßenfest

18.00 Uhr Begrüßung und Festrede

18.30 Uhr Maibaumaufstellen

20.30 Uhr Fackelzug

Tabor (JUKUZ, Industriestraße 7):

16.00 Uhr Beginn Maivorfeier

18.30 Uhr Platzkonzert beim Alten- und Pflegeheim Tabor

19.30 Uhr Fackelzug mit der Musikkapelle Gleink

Weckrufe in Stadtteilen

Um 7.00 Uhr beginnt der traditionelle Weckruf mit Musik auf der Ennsleite, um 8.00 Uhr in Steyr- West in der Gründberg-Siedlung.

Mai-Vorfeiern am 30. April in Steyr-Land

Pfarrkirchen/Pfarrhofgarten:

10.30 Uhr Maibaumaufstellen der Pfarrkirchner Vereine im Zuge des Pfarrfestes Unterhaltung durch die Musikkapelle Pfarrkirchen

Kleinreifling/Kirchenplatz:

11.00 Uhr Frühschoppen mit Maibaumaufstellen

Bad Hall/Hauptplatz:

14.00 Uhr Großes Maifest mit Livemusik

15.00 Uhr Traditionelles Maibaumaufstellen

15.30 Uhr Festkundgebung: SPÖ Landesparteivors. LR Michael Lindner

16.30 Uhr Modenschau

Weyer/Marktplatz:

16.00 Uhr Beginn Maivorfeier

17.30 Uhr Festzug mit dem Maibaum vom Bahnhof in Richtung Marktplatz mit der Trachtenmusikkapelle Weyer

18.00 Uhr Maibaumaufstellen auf dem Marktplazt druch die FF Weyer

Anschließend Plaktzkonzert durch die TMK Weyer und Maibaumkraxeln für Kinder, Showact - Turnverein Weyer

Unterlaussa:

17.00 Uhr Maibaumaufstellen der FF Unterlaussa im Dörferl

Dietach/Ortsplatz:

18.00 Uhr Maifeier mit Maibaumaufstellen

Reichraming/Ortsplatz:

18.00 Uhr Maibaumaufstellen am Ortsplatz mit Musikkapelle

Sierning/Schlosshof:

18.00 Uhr Maifeier mit Maibaum aufstellen

18.15 Uhr Platzkonzert der Bürgerkorpsmusik Sierning

18.45 Uhr Aufstellen des Maibaumes am Ortsplatz

19.45 Uhr Begrüßung durch Bgm. Richard Kerbl

20.30 Uhr Festlicher Fackelzug durch Sierning

Ternberg/Ortsplatz:

18.00 Uhr Beginn mit einem Platzkonzert

19.45 Uhr Maifest mit Maibaumaufstellen (mit Kindermaibaum)

Im Anschluss Lichtermeer um den Baum

Wolfern/Kinderfreundeheim:

19.30 Uhr Maivorfeier mit Fackelzug

20.00 Uhr Fackelzug

20.15 Uhr Festkundgebung: SPÖ Bezirksvorsitzende Stadträtin Katrin Auer

Der 1. Mai in Steyr-Land

Losenstein/Ortszentrum:

10.00 Uhr Maifeier mit Frühschoppen

Maibaumaufstellen im Ortszentrum

Maibaumkraxeln, Kindermaibaum, Hüpfburg bei Schönwetter, Musik

Sierninghofen-Neuzeug/Veranstaltungszentrum:

10.00 Uhr Frühschoppen und Kindermaibaumaufstellen

Kinderprogramm mit vielen Spielen

Laussa/Funcourt:

ab 12.30 Uhr: Streetsoccer Turnier