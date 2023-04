Wirtschaft & Politik

NKE Austria gibt Partner­schaft mit Kugler Bi­metal bekannt

STEYR. Der Steyrer Wälzlagerhersteller NKE Austria GmbH geht eine strategische Partnerschaft mit der Kugler Bimetal SA ein, einem Schweizer Produzenten von bimetallischen Komponenten und tribologischen Veredelungen. Die Kooperation wurde auf der Hannover Messe im April 2023 bekanntgegeben ...

„In Rahmen dieser strategischen Partnerschaft werden NKE und Kugler in der Entwicklung und Herstellung von Komplettlösungen für den Windenergiemarkt zusammenarbeiten“, sagt Matthias Ortner, Geschäftsführer von NKE in Steyr. „Ziel ist es, gemeinsam das beste Angebot für die zunehmend anspruchsvollen Lagerlösungen in diesem Segment anbieten zu können. Dies kann auch auf weitere industrielle Anwendungen ausgerollt werden. Gleichzeitig bieten NKE und die Fersa Group die notwendigen globalen Rahmenbedingungen, um das Wachstum von Kugler und seiner innovativen Lösungen zu beschleunigen.“

Die Kugler Bimetal mit Sitz in Le Lignon, Genf, ist auf die Lösung von Reibungsproblemen spezialisiert. Die hohen Anforderungen an Komponenten in der Windkraft, aber auch in der Luftfahrt, im Transportsektor oder bei hydraulischen Antrieben sind das Metier des Schweizer Traditionsunternehmens. In einem von Kugler selbst entwickelten speziellen Verfahren werden zum Beispiel Stahlteile mit der Kugler-Tokat-Blei- und Bleifreibronze beschichtet, so dass sie höchsten Belastungen standhalten.

„Für NKE bedeutet die Partnerschaft eine Komplettierung des Produktportfolios, basierend auf einer komplementären Technologie in Form der Gleitlager“, sagt Ortner. „Denn im Windmarkt ist eine klare Tendenz zu immer größeren Windturbinen und somit Leistungsklassen zu sehen, wodurch der Einsatz von Gleitlagern zunehmend von Interesse ist.“ Die Windkraft ist neben dem Schienenverkehr eine wichtige Branche für den Steyrer Wälzlagerspezialisten, dessen strategischer Fokus seit rund drei Jahren auf diesen Anwendungsbereichen liegt.

Auch die kulturelle Komponente spiele bei der Partnerschaft eine Rolle, sagt Ortner: „Beide Firmen sind in ihren Segmenten Premium-Hersteller mit Sitz im Herzen Europas. Wir sind ein technologiegetriebenes Unternehmen am Puls der Zeit, und gemeinsam mit Kugler werden wir an den neuen Produktinnovationen von morgen arbeiten. NKE schafft dadurch ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal zu herkömmlichen Lagerherstellern und setzt einen weiteren Schritt, um die besten Lagerlösungen in nachhaltigen Industrien anbieten zu können. Mit der Zusammenarbeit mit Kugler inmitten Europas wollen wir unsere starke europäische Präsenz zusätzlich festigen.“