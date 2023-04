Wirtschaft & Politik

Raum zum Wachsen für Start-ups und lokales Gewerbe

ENNS/STEYR. Am 21. April feierte die FE Business Park GmbH den Spatenstich im Gewerbegebiet Asten – St. Florian in der Powerregion Enns-Steyr, mit hochkarätigen Gästen aus der Politik ...

Für Christian Kolarik, Sprecher der Powerregion Enns-Steyr, ist dies ein Festtag. „Ich freue mich, über die Ansiedelung des FE Business Parks. Diese wäre ohne der 2015 gegründeten Powerregion Enns-Steyr undenkbar. Dadurch wurden gemeindeübergreifende Projekte und damit das von den Gemeinden Asten und St. Florian gemeinsam entwickelte Betriebsbaugebiet ermöglicht“, so Kolarik.

Auf einer Nutzfläche von 7221 m² entsteht hier nun das größte Gewerbeareal für Handwerker und Techniker der FE Business Parks in Oberösterreich. 13 Millionen Euro werden bei dem Bauprojekt in Asten – St. Florian investiert, mindestens 60 neue Arbeitsplätze entstehen. Wie bereits in Wolfern ist auch hier Nachhaltigkeit von Bedeutung. Ein wesentlicher Schritt dafür ist die Errichtung einer knapp 1000kWp Photovoltaikanlage, die das Gebäude mit dem dadurch gewonnen Strom beheizt oder kühlt und ebenso E- Ladestationen mit Strom versorgt. Entscheidend für Betriebsansiedelungen sind vor allem Lage und Anbindung eines Betriebsbaugebietes. „Durch die gute Verkehrsanbindung zur A1 und die Nähe zu Linz ist Asten – St. Florian ein optimaler Standort für den nächsten Business Park“, betont der Co-Geschäftsführer Alen Cuskic.

Vier neue Business Parks mit Betriebshallenobjekten in der Größe zwischen 60 und 350 m 2 entstehen in den nächsten Jahren in Asten/St.Florian an der A1. „Damit bieten wir vor allem Start-ups und kleinen bis mittelständischen Betrieben die Möglichkeit sich zu entwickeln und zu wachsen“, sagt Amir Ferizagic, Gründer und Geschäftsführer von der FE Business Parks GmbH. Das Unternehmen hat in Neuhofen/Krems, Rüstorf bei Schwanenstadt, Wolfern, Attersee und Timelkam Business Parks bereits erfolgreich umgesetzt. In den nächsten zwei Jahren sind weitere Business Parks an den Standorten Regau, Buchkirchen und Ansfelden geplant.

„Wir freuen uns über die enorme Nachfrage und den spürbaren Unternehmergeist der Oberösterreicher. Viele Hallen sind bereits jetzt reserviert,“ meint Thomas Brettenthaler, Vertriebsverantwortlicher von FE Business Parks.

Unterstützung durch Business Upper Austria

FE Business Parks GmbH entwickelt und errichtet kleinstrukturierte Betriebshallen und Gewerbeflächen. Besonderheit ist, dass die eingemieteten Unternehmen unkompliziert auf Gemeinschaftsflächen wie Aufenthaltsräume, Sanitäranlagen und Parkplätze zurückgreifen können.

Die oö. Standortagentur Business Upper Austria unterstützt das Unternehmen laufend bei der Suche nach geeigneten Flächen sowie Finanzierungs- und Förderfragen. Wesentlich für die Arbeiten der Standortagentur sind dabei die Voraussetzungen, die im Vorfeld durch die Gemeinden geschaffen werden – Gemeinden, die sich zusammenschließen, um gemeinsam Standortentwicklung zu betreiben. „Die Powerregion Enns-Steyr als gemeindeübergreifende Kooperation ist ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Standortentwicklung. F&E Business Parks ergänzt das Portfolio der Powerregion durch seine Spezialisierung auf klein- und kleinststrukturierte Betriebshallenflächen ideal“, sagt Werner Pamminger, Geschäftsführer der oö. Standortagentur Business Upper Austria.

Gemeindeübergreifende Kooperation in der Powerregion Enns-Steyr

Nach außen kaum wahrnehmbar, aber mit großer Wirkung ist die Arbeit der Powerregion Enns-Steyr. Seit fast zehn Jahren betreiben die acht Kommunen des Gemeindeverbands – Asten, Dietach, Enns, Hargelsberg, Kronstorf, St. Florian, Steyr und Wolfern – gemeinsame Betriebs- und Standortentwicklung, Raumplanung und Regionalentwicklung. „Ziel der Kooperation der acht Gemeinden ist die gemeinsame Vermarktung von Betriebsflächen. Aber auch die gemeinsame Entwicklung von Kultur- und Naturräumen, Freizeit- und Wohnangeboten und der Infrastruktur stehen im Fokus der Powerregion Enns-Steyr“, ergänzt Daniela Zeiner, Geschäftsführerin des TIC Steyr, der Koordinationsstelle für die Powerregion.

Auch für die lokalen Bürgermeister Karl Kollingbaum von Asten und Bernd Schützeneder von St. Florian ist die Betriebsansiedelung von FE Business Parks die Bestätigung ihrer gemeindeübergreifenden Arbeit. Insbesondere der Nachhaltigkeitsgedanke erfreut Bgm. Kollingbaum. „Das Konzept der Parkplätze auf dem Dach, um Flächenversiegelung zu vermeiden, in Kombination mit der 1000kWp Photovoltaikanlage ist sehr spannend“, sagt Bgm. Kollingbaum.

Mittlerweile sind im Betriebsbaugebiet Asten – St. Florian alle Grundstücke verkauft und grundbücherlich eingetragen. „Die Business Parks bieten ein optimales Raumangebot für kleine und mittlere Unternehmen, Start-ups und jene, die kurz vor der Selbstständigkeit stehen. Darüber hinaus sind wir glücklich, dass wir für das Betriebsbaugebiet Asten – St. Florian gesunde oberösterreichische Firmen gefunden haben, die sich hier ansiedeln wollen und dass wir hier Standortsicherung für regionale Betriebe schaffen konnten“, so Bgm. Schützeneder von St. Florian.