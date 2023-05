Wirtschaft & Politik

BMW Group Werk Steyr: 18 Lehr­linge feierten Lehr­abschluss

STEYR. Vergangene Woche feierten 18 junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BMW Group Werk Steyr ihren erfolgreichen Lehrabschluss. Sie sind die nächste Generation der Fachkräfte unter anderem für Mechatronik, Maschinenbau, Zerspanungs- und Prozesstechnik. Besonders bemerkenswert: 80 Prozent schlossen die Lehre mit gutem oder sehr gutem Erfolg ab ...

Das letzte Drittel ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung verbrachten die Lehrlinge bereits im neu errichteten Aus- und Weiterbildungszentrum. Dieses wurde um 7 Millionen Euro erbaut und nahm 2022 den Betrieb auf. Hier bildet das BMW Group Werk Steyr nicht nur Lehrlinge aus, sondern macht alle 4.500 Beschäftigten fit für die Elektromobilität. Denn ab 2025 werden am Standort Steyr neben Diesel- und Benzinmotoren auch elektrische Antriebe produziert.

BMW Group als Top-Arbeitgeber: Engagement für die Ausbildung junger Menschen in ganz in Österreich

2022 stellte die BMW Group in Österreich zusammen mit ihren Händlerpartnern 129 neue Lehrlinge ein. Das entspricht einer Steigerung von über 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus kooperiert die BMW Group mit verschiedensten Bildungseinrichtungen im Land und unterstützt diese tatkräftig: Anfang des Jahres wurden 17 neue Automobile und 30 Motoren im Wert von rund eineinhalb Millionen Euro an die österreichischen Berufsschulen übergeben.