Kinder­Uni OÖ 2023: Ein Campus der Neu­gierde

STEYR/OÖ. Eine Universität nur für Kinder: das war vor 20 Jahren eine coole Idee - heute ist es gelebte Realität! 2004 in Steyr gegründet, feiert die KinderUni OÖ in diesem Jahr sein 20 Jahres-Jubiläum. Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 15 Jahren erwartet dieses Jahr ein KinderUni- Programm der Superlative: Wissenschaft, Forschung und Praxis zum Angreifen an Oberösterreichs Unis und Fachhochschulen, bei innovativen Unternehmen und Institutionen ...

Die KinderUni OÖ findet 2023 an den Standorten Linz, Steyr, Wels, Hagenberg, Almtal, Ennstal sowie On Tour in ländlichen Regionen (Kronstorf, Losenstein, Helfenberg, St. Stefan-Afiesl) und Online im WEBLAB statt. Die Science Holidays gibt es in Steyr und im Almtal, im Rahmen der COMMUNALE 23 wird in Peuerbach ein Kulturprojekt umgesetzt.

Dass Neugier und Wissen untrennbar verbunden sind, drückt die KinderUni OÖ mit ihrem diesjährigen Schwerpunkt "Campus der Neugierde" aus, wie Landeshauptmann- Stellvertreterin Christine Haberlander erklärt: "Wissen entsteht aus Neugier auf Wechselwirkungen und Zusammenhänge. Es befriedigt die Neugier, andererseits wirft neues Wissen aber auch stets neue Fragen auf, die die Neugier wieder entfachen."

KinderUni im ganzen Land

Die KinderUni findet an den Unis, Fachhochschulen und zahlreichen weiteren Bildungs- und Forschungseinrichtungen statt. Jedes Jahr bieten sie hunderten Kindern und Jugendlichen sowie auch deren Eltern die Gelegenheit, erstmals Hochschulluft zu schnuppern und Tuchfühlung mit den Wissenschaften aufzunehmen. Dies wird in Kooperation an der PH Oberösterreich, an der Kunstuniversität Linz, an der Bruckneruni Linz, an der Katholischen Privat-Universität, im Softwarepark Hagenberg, an der JKU, an der Konrad Lorenz Forschungsstelle, an der Internationalen Akademie Traunkirchen, im Museum Arbeitswelt Steyr, im Ursulinenhof Linz, On Tour in Gemeinden und an Bibliotheken oder an Naturschauplätzen – und in vielen oberösterreichischen Leitbetrieben mit eigener Forschung und Entwicklung - wie voestalpine, MIBA, BMW, Engel, Fronius, SKF, Raiffeisen oder Greiner - durchgeführt.

Wissen zum Angreifen

An der KinderUni wird nicht nur mit dem Kopf gelernt, sondern auch spielerisch, mit den Händen, den Sinnen und dem größten Vergnügen. Denn nur was man angreifen darf, begreift man letztlich auch. Ein Workshop oder Kurs an der KinderUni unterscheidet sich von einer Lehrveranstaltung auf der Uni für Erwachsene. Der „Frontalunterricht“ beschränkt sich an der KinderUni auf kurze anleitende Inputs, vielmehr wird ausprobiert, experimentiert, geforscht, gebastelt, diskutiert oder auch getanzt. Das gilt auch für die einwöchigen Science Holidays in Steyr und im Almtal, die eintägigen On Tour-Programme in Helfenberg, Losenstein und Kronstorf sowie das virtuelle WEBLAB in den Herbstferien. Vielfach entstehen bei den Workshops auch hübsche kleine Dinge, die man als Erinnerung an das Studium an der KinderUni mit nach Hause nehmen kann.

20 Jahres-Fest der KinderUni OÖ in Steyr

Zur Feier des runden Geburtstags verwandelt sich das Areal zwischen FH Steyr und Museum Arbeitswelt im Steyrer Wehrgraben am Donnerstag, 31. August, in einen Campus der Neugierde. Mit rund zwei Dutzend In- und Outdoorstationen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die einen querschnittartigen Einblick ins KinderUni-Programm geben: Von Robotern und 3D-Druckern, Einblicken in virtuelle Welten, Handeln in Notfallsituationen, Naturforschern in der Stadt sowie Astronautentraining bis hin zu Beatboxing, Parkour-Lauf und Skaten ist alles dabei. Ab 17.00 Uhr feiern wir die Sponsion und mit einem Jubiläumsfest plus Kinderdisco unseren Freudentag! Steyr ist der Gründungsort der KinderUni OÖ, die Stadt unterstützt das Bilungsprojekt seit 2004 ideell, logistisch, mit Räumlichkeiten und auch finanziell: Anna-Maria Demmelmayr ist als Vize-Bürgermeisterin der Stadt Steyr für die KinderUni zuständig: „Die Geschichte der KinderUni ist eine einzigartige Erfolgsstory, die sich seit zwei Jahrzehnten auch äußerst positiv auf den Bildungs- und Wissenschaftsstandort Steyr auswirkt. Ich bedanke mich herzlich beim gesamten Organisations-Team der Steyrer KinderUni für das vorbildliche Engagement und wünsche den jungen Forscherinnen und Forschern viel Spaß und Erfolg.“

NEU: KinderUni On Tour

Die KinderUni wächst und mit ihr das Angebot in ganz Oberösterreich. Von Peuerbach bis Kronstorf, von Helfenberg bis Losenstein. Beim On Tour-Programm besuchen Expert:innen der KinderUni OÖ Partnerinstitutionen in ländlichen Regionen und ermöglichen so jungen Menschen Wissenschaftsvermittlung vor Ort. Das Format ist für einen Tag ausgelegt und ist 2023 nur durch die finanzielle Unterstützung aus der Wirtschaft und der jeweiligen Kommunen umsetzbar.

Science Busters für alle: Freitag, 22. September, Museum Arbeitswelt

Die SCIENCE BUSTERS sind längst Kult. Mit ihren Wissenschaftskabarett-Shows gastieren sie in Theatern im gesamten deutschsprachigen Raum. Fürs Fernsehen (ORF 1 und 3Sat) haben sie seit 2011 mehr als 100 Sendungen aufgezeichnet. Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 servieren sie Wissenschaft für alle. Farbenfroh, lehrreich und unterhaltsam! Topwissenschaft und Spitzenhumor müssen keine Feinde sein! Denn: "Wer nichts weiß, muss alles glauben.“ Am 22. September kommen sie zu 20 Jahre KinderUni OÖ in das Museum Arbeitswelt Steyr! Am Vormittag mit einem Auftritt für Schulen und am Abend mit dem aktuellen Programm PLANET B!

KinderUni Steyr: Montag, 28. bis Donnerstag, 31. August

Seit 1995 gibt es in der alten Eisenstadt eine Fachhochschule, seit 2004 auch die erste Kinderuniversität in Oberösterreich. Die KinderUni Steyr bietet Lehrveranstaltungen aus allen wissenschaftlichen Disziplinen an. Das Museum Arbeitswelt und die FH OÖ Campus Steyr sind Projektpartner seit der ersten KinderUni in Steyr. Petra Schabhüttl, Projektleiterin KinderUni Steyr: „Bei den KinderUni-Formaten geht es im Besonderen um das Selber-Tun und Ausprobieren. Dabei möchten wir Denkanstöße und Werkzeuge zum Selber-Tun liefern. So entstehen AHA-Erlebnisse und Wow-Effekte, an die man sich noch lange erinnert und die nachhaltig wirksam sind.“

Du möchtest Forscher:innen und Expert:innen Löcher in den Bauch fragen? Du bist interessiert an der Welt rund um dich herum und bringst eine große Portion Neugierde mit? Dann bist du Ende August am Steyrer Bildungs- und Kulturcampus zwischen Fachhochschule, Museum Arbeitswelt und Kulturhaus röda genau richtig! Leg los und geh deinen Interessen nach: Werde Teil eines Notarzthubschrauber-Einsatzes, lerne Trickfilme drehen und Radio machen, werde zum Coder und programmiere und steuere Roboter, stell dich einer Survival Challenge in der Wildnis, erkunde den Himmel in einem Observatorium, tauch ein in virtuelle Welten, analysiere das www und checke Fakes und Fakten, lass deiner Kreativität und deinem Bewegungsdrang freien Lauf, erfüll dir so ganz nebenbei den Traum vom Fliegen und erfahre, wie sich Natur und Klima schützen lassen.

ANMELDUNG: Montag, 5. Juni ab 18 Uhr

ALTERSGRUPPE: 5 bis 15 Jahre

Anzahl Workshops: 120 + Stationenbetrieb „Campus der Neugierde“ am 31. 8. nachmittags Anzahl Dozent:innen: 85

Erwartete Teilnehmerzahl: 600

WO? Bildungs- und Kulturcampus Steyr, Wehrgraben

www.kinderuni-ooe.at