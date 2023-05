Wirtschaft & Politik

Steyr­­dorf­laden: Nah­versorger am Wieser­­feldplatz

STEYR. Nach über 10 Jahren wird es im Steyrdorf bald wieder einen Nahversorger geben. Da sich Supermärkte mit derzeitigen Geschäftsmodellen nicht mehr in den kleinteiligen Altstadtgebäuden ansiedeln, kam man vor gut einem Jahr auf die Idee, das selbst in die Hand zu nehmen. Inspiration kam aus Losenstein, wo das UMS EGG seit drei Jahren einen Laden betreibt. Es geht um eine genossenschaftliche Struktur, die mittlerweile den vierten Standort eröffnet ...

Die Idee dahinter sind Geschäfte mit Vollsortiment – man bekommt dort also von frischem Obst und Gemüse bis hin zu Haushaltsartikeln alles für den täglichen Bedarf. Sowohl für die Produzierenden als auch für die Konsumierenden stehen faire Preise und kurze Transportwege im Vordergrund. Wo verfügbar wird auch auf Bio-Qualität hoher Wert gelegt. Möglich ist dies alles durch Genossenschaftsmitglieder, die durch ihren Beitrag die Umsetzung einer solchen Struktur ermöglichen.

Eine kleine Gruppe aus Steyr machte im April 2022 einen Ausflug nach Losenstein um sich das UMS EGG anzusehen. Inspiriert und voller Tatendrang bildete sich innerhalb kurzer Zeit ein Team, das erkunden wollte, ob es in Steyr genügend Interesse an dieser Idee gibt. Im Mai fand im Museum Arbeitswelt eine Infoveranstaltung statt, bei der überraschend viele Interessierte teilnahmen. Ende Juni konnte auch das Ziel erreicht werden, über 100 Absichtserklärungen für Mitgliedschaften im Steyrdorfladen zu erhalten. Dies bildete den Startschuss der Konkretisierung des Standorts in Steyr.

Nun wurde in einem Kernteam von circa 10 engagierten Steyrer:innen die weitere Umsetzung und die Suche nach einem geeigneten Ladenlokal vorangetrieben. Im Sommer wurde der Standort am Wieserfeldplatz 6 gefunden. Es stellte sich jedoch heraus, dass es nicht ohne einen umfangreichen Umbau möglich ist, den Laden zu betreiben. Seit November wurde also selbst gebaut. Über 3.000 ehrenamtlichen Stunden wurden bisher in die Baustelle investiert. Weiters konnte eine Förderung der Umbaukosten für die Belebung der alten Strukturen erfolgreich beantragt werden.

Am 3. Juni 2023 findet das Steyrdorffest von 9 bis 20 Uhr statt – und im Zuge dessen die offizielle Eröffnung des Ladens um 10 Uhr mit Bürgermeister Markus Vogl und Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Neben Musik- und Kinderprogramm öffnet auch der Makerspace Steyr-Werke seine Türen. Für leibliches Wohl ist gesorgt. Das Kennenlernen des Teams, der Produkte und der LieferantInnen ist obendrein möglich.

"Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter https://www.ums-egg.at/standorte/steyrdorfladen.html. Bei Fragen erreichen Sie uns gerne via Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ."