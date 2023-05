Wirtschaft & Politik

Zukunfts­region Steyr: Netz­werk­wanderung am 02. Juni

STEYR. Am 02. Juni 2023 findet für alle Partner der Zukunftsregion Steyr und Menschen, die es noch werden wollen, sowie Freunde und Familie ein Treffen in der Region, fernab vom Büro- und Arbeitsalltag statt. "Wir wollen gemeinsam Zeit verbringen, Freude an der Natur erleben, Zukunftsvisionen entwickeln, Spaß haben und regionale Kulinarik zu genießen – all das wird an diesem Nachmittag möglich sein."

„Wir freuen uns schon wieder sehr auf dieses besondere Netzwerktreffen, bei dem sich viele Gelegenheiten für Gespräche bieten“, erzählt Netzwerkchefin Daniela Zeiner. 132 Unternehmen, Gemeinden, Schulen und Privatpersonen sind aktuell Partner der Zukunftsregion Steyr, viele mehr wirken mit und beteiligen sich an der Umsetzung von vielseitigen Projekten in der Region. Bei der alljährlichen Netzwerkwanderung ist wieder Zeit, gemeinsam beim Gehen, fernab vom Alltäglichen Ideen zu schmieden, sich kennenlernen und auszutauschen.

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter www.zukunftsregion-steyr.at.

Auch ein späteres Dazukommen ist möglich – bitte aber um Bekanntgabe. Falls Fahrgemeinschaften vereinbart werden, kann gerne kostenlos am Stadtgut Steyr Parkplatz geparkt werden. Das detaillierte Programm des Treffens, sowie das Jahresprogramm der Zukunftsregion Steyr und Informationen zur Mitgliedschaft sind über die Website auf www.zukunftsregion-steyr.at verfügbar, gerne können Sie aber auch telefonisch unter +437252 220 100 oder per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit uns in Kontakt treten.