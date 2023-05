Wirtschaft & Politik

CoderDojo Steyr – mehr als Program­mieren

STEYR. Jeweils am Freitag, den 26. Mai und 16. Juni haben 7- bis 17-Jährige vor dem Sommer wieder die Möglichkeit, bei CoderDojo Steyr in die virtuelle Welt einzusteigen und sie selbst zu schaffen. Der kostenlose Programmierclub für Kinder und Jugendliche findet jeweils von 16 bis 18 Uhr im Museum Arbeitswelt statt ...

Mittlerweile ist das Angebot bei CoderDojo erweitert worden. Neben Programmieren mit Scratch, ist nun auch das Programmieren von Microbits mit Makecode möglich. Fortgeschrittene, die sich in neue Programmier-Sprachen wie HTLM, PHP, Phython, Java etc. vertiefen wollen, finden Unterstützung durch die erfahrenen Mentor:innen. Seit März stehen ebenso Anleitungen für die Bearbeitung von Bildern mit Gimp zur Verfügung, die besonders gerne von Mädchen in Anspruch genommen werden, aber nicht nur.

Auch Annalena und Mona sind mit Freude bei CoderDojo Steyr dabei. Jede vertieft sich in ihr Interessensgebiet. "Mir macht Coderdojo Spaß, weil ich etwas programmiere, mit dem ich dann spielen kann", erzählt Annalena. „Ich finde Programmieren mit Microbits spannend, weil ich damit steuern kann, wann und wie welche LEDS der Lichterkette blinken sollen“, sagt Mona, deren Papa auch CoderDojo Mentor ist. „Wir freuen uns, dass wir das Angebot für die jungen technikinteressierten Kinder erweitern konnten. Wir möchten ihnen so gut wie möglich die breite Palette an Möglichkeiten durch die unterschiedlichen Computerprogramme aufzeigen“, sagt TIC-Geschäftsführerin Daniela Zeiner.

Ein besonders vielfältiges Workshop-Angebot wird es am 20. Oktober 2023 geben, denn da feiert CoderDojo Steyr sein 5-jähriges Jubiläum mit einem Nachmittag der Technik für Kinder. „Vier Stunden lang können die Kinder in Workshops und offenen Stationen in unterschiedliche Bereiche der Technik eintauchen“, verrät Initiatorin Maria Pernegger schon jetzt.

Infos und Anmeldung: www.tic-steyr.at/coderdojo-steyr