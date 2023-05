Wirtschaft & Politik

Digitalisierungsevent in Steyr: "Hands on: Data"

STEYR. Gut 100 Teilnehmer haben am Montag, 22. Mai Steyrs ersten Digitalisierungskongress besucht. Sieben Experten haben über das Thema Digitalisierung aus verschiedenen Blinkwinkeln referiert, der Kooperationsverein Alpine Ad Alliance von Werbeberg und ...

... Regiolix Solutions erntete viel Lob für seine erste Veranstaltung.

Renovierte Experten & vielseitige Themen

Passenderweise fand die Veranstaltung mit dem Namen „Hands on: Data“ im Digitalisierungszentrum der FHOÖ/Steyr statt. Neben FH-Experten, wie Prof. Dr. Alexander Brendel-Schauberger (FH OÖ Campus Wels), waren auch Experten aus der Praxis vertreten: Christoph Priewasser (DIH) gab einen Einblick in die Förderungen für Digitalisierungsprojekte, Wolfgang Bräu (IT Experts Austria/AURIS IT) und Max Raber (ELO Digital Office) diskutierten über Cloudlösungen & papierlose Büros.

Auch die Künstliche Intelligenz und digitale Assistenten waren im Gespräch: Roland Brunhofer (DHÖ Digital Hunter) thematisierte die Transformation vom Analogen zum Digitalen. Tobias Kammerhofer (Werbeberg), diskutierte über Storytelling, Onlinekommunikation und erzählte aus seinem Agenturalltag. Den Abschluss machten Markus Geilehner (Regiolix Solutions) und Thomas Peham (Storyblok), die einen Einblick in „Headless CMS-Lösungen“ und die Zukunft der Webseiten gaben.

"Viel Freude und Motivation"

Die erste Veranstaltung des Kooperationsvereins Alpine Ad Alliance bezeichnet auch der Geschäftsführer vom Bad Haller Softwareentwickler Regiolix Solutions, Markus Geilehner, als vollen Erfolg: „Die Veranstaltung war ausgebucht und die Rückmeldungen von den Teilnehmern sehr positiv. Das macht mir viel Freude und motiviert, auch in Zukunft das Thema Digitalisierung in der Region zu fördern!“

Auch Tobias Kammerhofer, Co-Initiator und Gründer der Steyrer Agentur Werbeberg freut sich: „Der hohe Andrang und Zuspruch zeigt ganz klar: Beim Thema Digitalisierung muss sich unsere Region Steyr und Oberösterreich nicht verstecken“. „Die Veranstaltung habe ich sehr interessant gefunden! Es war spannend zu sehen, was heute schon alles möglich ist bei uns, und wie KMUs die Digitalisierung produktiv nutzen können“, so eine Teilnehmerin des Digitalisierungskongresses.

"Volle Netzwerkpower"

Möglich gemacht haben das die Partner des Events: die beiden Netzwerke Steyrland und Zukunftsregion Steyr, sowie die Unterstützung der FHOÖ/Steyr und der Linzer CMS Hersteller Storyblok. „Da sieht man, was man alles gemeinsam erreichen kann – das war volle Netzwerkpower“, so Tobias Kammerhofer, der bereits künftige Events dieser Art ankündigte.

Foto © Moritz Reisinger, MEHR FOTOS