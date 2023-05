Wirtschaft & Politik

Mit dem Bus ins Stadtgut

STEYR. Um die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln im Wirtschaftspark Stadtgut zu intensivieren, hat TIC Steyr einen eigenen Fahrplan mit allen Busanbindungen ins Stadtgut sowie Übersichtspläne der Routen der Buslinien, der Haltestellen und der Fußdistanzen erstellt ...

Fast täglich wird in den Medien über die drohenden Folgen des Klimawandels berichtet. Mit ein Auslöser des Ganzen sind die Emissionen, die durch den Individualverkehr mit dem Auto in die Arbeit und zurück verursacht werden. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, den öffentlichen Nahverkehr zu fördern und ich hoffe, dass wir mit den neuen Übersichtsplänen zu Fahrzeiten, Busrouten, Haltestellen und Fußdistanzen die Hemmschwelle, Busse zu nutzen, reduzieren können. Jede und jeder einzelne von uns kann einen Beitrag leisten und wenn wir den Bus auch nur an einzelnen Tagen nehmen, gehen wir einen Schritt in die richtige Richtung“, sagt TIC- und Stadtgut-Geschäftsführerin Daniela Zeiner und möchte damit die Stadtgutler:innen motivieren, vermehrt die Busse zu nutzen.

Die eigens für das Stadtgut neu erstellten Fahrpläne berücksichtigen sowohl Stadtbusse (Linien 5, 2-4, 2a, Abendlinien 20, 21 und Werksbus) als auch die überregionalen Buslinien 400 und 402, die an der nahegelegenen Haltestelle Steyr Dornach stehen bleiben. Damit wird sichtbar, dass mehrmals stündlich Busse vom Bahnhof Steyr zum Stadtgut fahren und wieder retour. Wie lange braucht man dann als Stadtgutler:in tatsächlich vom Betrieb in die Innenstadt oder von dort zur Arbeit? Teilweise nur 10 Minuten! Um hier Planungssicherheit zu gewährleisten, wurde zusätzlich noch ein Plan mit den Fußdistanzen zu den einzelnen Haltestellen erstellt.

Infos zu den neuen Übersichtsplänen finden Sie hier: www.stadtgut-steyr.at/stadtgut-steyr/services