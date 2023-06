Wirtschaft & Politik

Fulminanter Auftakt: Steyr­dorf­laden hat eröffnet

STEYR. Mit einem grandiosen Festakt wurde der Steyrdorfladen am vergangenen Samstag, 3. Juni 2023 am Wieserfeldplatz von Bürgermeister Markus Vogl und Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr-Durst eröffnet. In deutlich mehr als 3.000 ehrenamtlichen Stunden von über 60 freiwilligen Helfer:innen wurde dem Leerstand am Wieserfeldplatz 6 neues Leben eingehaucht ...

Mit Unterstützung der Stadt Steyr und des Landes Oberösterreich ist es den Genossenschafter:innen aus Steyr und Losenstein gelungen, dieses ambitionierte Projekt im Laufe eines Jahres in die Realität umzusetzen. Begeistert äußerte sich Markus Vogl: „Dieses Projekt ist ein Musterbeispiel an ehenamtlichem Engagement, das seinesgleichen sucht. Es ist hier gelungen, einen enormen Mehrwert für den lebenswerten Stadtteil Steyrdorf zu generieren.“

Der neue Nahversorger mit Vollsortiment hat Montag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag und Freitag von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Genossenschaftsmitglieder können darüber hinaus mit ihrer Zutrittskarte selbstständig einkaufen. Auch weiterhin besteht die Möglichkeit, Mitglied zu werden – die einmalige Genossenschaftseinlage beträgt mindestens 300 Euro. Alle Genossenschaftsmitglieder tragen das geschäftliche Risiko gemeinsam. Der laufende Betrieb wird von angestellten Mitarbeiter:innen und einem Team von freiwilligen Helfer:innen bestritten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich einzubringen.

„Wir haben uns das Beispiel des Ums-Egg in Losenstein vor gut einem Jahr angesehen und die Genossenschaft sofort als idealen Rahmen für einen Nahversorger im Steyrdorf entdeckt. Als Ortsgruppe Steyrdorf wurden wir Teil der Genossenschaft. Die Suche nach einem Geschäftslokal lief im Sommer 2022 an und seit November haben wir jedes Wochenende am Umbau zum Geschäftslokal gearbeitet. Das Berührendste war die große Motivation und das Engagement an dem Projekt, bei dem wir so viele tolle Menschen in unserer Nachbarschaft kennengelernt haben. Diese Erfahrung ist eine wunderbare Basis für unseren Laden und den Stadtteil“, so Antonia Forster vom Kernteam des Steyrdorfladens. Dass das Interesse groß ist, zeigen die bereits 160 eingegangenen Mitgliedschaftsanträge, die das Projekt teilweise mitfinanziert haben. Auch Firmen und Privatpersonen haben zusätzlich ihre Unterstützung für das Konzept angeboten.

Bei Interesse und Fragen finden Sie Informationen unter www.ums-egg.at, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder direkt vor Ort am Wieserfeldplatz 6.

Infobox

Projektlaufzeit: April 2022 bis Mai 2023

Ehrenamtliche Stunden auf der Baustelle: über 3.000

Mitglieder der Ortsgruppe Steyrdorf: 120

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag und Freitag 16.30 bis 18.30 Uhr

Fotos © Julia Ludwig