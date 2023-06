Wirtschaft & Politik

Lehr­linge programmierten Apps beim Lehrlings­hackathon

STEYR. Am 15. Juni entwickelten 65 hochmotivierte Lehrlinge beim Lehrlingshackathon Oberösterreich 2023 App-Prototypen und gestalteten aktiv die digitale Transformation der Ausbildungsbetriebe. In Steyr wurde der Organisator apprentigo unterstützt von der Zukunftsregion Steyr ...

17 oberösterreichische Unternehmen – aus dem Raum Steyr u.a. das Magistrat der Stadt Steyr, BMW Motoren GmbH Steyr, BMD und CCE – ermöglichten ihren Nachwuchsfachkräften beim live online Lehrlingshackathon dabei zu sein, um ihre digitalen Kompetenzen zu erweitern und ihre innovativen Ideen in praktische Mini-App-Lösungen umzuwandeln. Gearbeitet wurde in Teams. Im Laufe des Hackathons wurden innerhalb nur eines Tages 23 beeindruckende App-Prototypen von den Lehrlingen 14 verschiedener Lehrberufe von Gartenbau bis hin zur Prozesstechnik entwickelt, darunter z.B. "Lehre App" und "Dorfladen-App".

Mit höchster Konzentration, kreativer Problemlösungsfähigkeit, effizientem Zeitmanagement und smarter Aufgabenteilung haben die jungen Talente gezeigt, dass die Lehre heute der "Plan A" für praxisorientierte berufliche Bildung und einen schnellen Einstieg in die (digitale) Arbeitswelt ist. “Der Lehrlingshackathon Oberösterreich hat 2023 enorm an Fahrt aufgenommen, ein Erfolg, den wir der Unterstützung unserer Community-Partner, dem Magistrat der Stadt Linz, der Wirtschaftskammer Oberösterreich, der Zukunftsregion Steyr und dem Verein fit4internet, verdanken. Besonders bemerkenswert ist die hohe Beteiligung von weiblichen Lehrlingen in Oberösterreich. Mit einer Quote von 40%, im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt von 27%, stellen die oberösterreichischen Unternehmen ein Vorbild für den Rest des Landes dar", sagt Anna Gawin, CEO und Mitgründerin von apprentigo.

Community-Sieger online voten

Die oberösterreichische Community ist nun aufgerufen, in einem Online-Voting den Community-Sieger zu bestimmen. Die Abstimmung findet online statt und endet am 26. Juni um 12:00 Uhr (zum Community Voting). Das Gewinnerteam erhält die Möglichkeit, beim Bundeshackathon in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Österreich gegen Teams aus ganz Österreich anzutreten. Die oberösterreichischen Gewinner in den Leistungskategorien „Rookies“ (ohne Programmiererfahrung), „Professionals“ (technische Ausbildungsberufe mit digitaler Affinität bzw. Vorerfahrung) und „Experts“ (IT-Lehrberufe und Hobbyprogrammierer) werden von einer renommierten Expertenjury bestehend aus allen Partnern und Unterstützer:innen des Lehrlingshackathons in Oberösterreich: Ulrike Huemer, Magistratsdirektorin der Stadt Linz, Markus Roth, Obmann der WKO Fachgruppe UBIT, Valerie Michaelis, Stv-Generalsekretärin des Vereins fit4internet sowie Daniela Zeiner, Netzwerkchefin der Zukunftsregion Steyr bestimmt.

„Mit CoderDojo Steyr fördern wir bereits die niederschwellige und kostenlose Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen im digitalen Bereich. Aber auch die Lehrlingsausbildung liegt uns am Herzen. Neben den von uns unterstützten Projekten wie ProChallenge und den Lehrlingsdays wollten wir daher natürlich auch beim Lehrlingshackathon Oberösterreich 2023 ein Partner sein, denn die Fachkräfte von morgen sind die Lehrlinge von heute“, erläutert Daniela Zeiner die digitalen Bildungsaktivitäten der Zukunftsregion Steyr.

Alle teilnehmenden Betriebe werden in einer festlichen Award-Gala, organisiert durch den Gastgeber – das Magistrat der Stadt Linz – im LENTOS Kunstmuseum Linz, am 4.Oktober geehrt. „Lehrlinge sind die Schlüsselarbeitskräfte der Zukunft. Ihr Wissen über und im Umgang mit neuen digitalen Wegen ist auch in der öffentlichen Verwaltung unverzichtbar. Deshalb unterstützt der Magistrat Linz den Lehrlingshackathon. Diese wichtige Digitalisierungs-Initiative ermöglicht neue Perspektiven abseits von Geschlechterklischees und Stereotypen. Und genau das ist uns als Magistrat Linz so wichtig.“, so Ulrike Huemer, Magistratsdirektorin Linz, und Bürgermeister Klaus Luger unisono.