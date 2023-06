Wirtschaft & Politik

Neuer Wochenend­shuttle am Sebaldus­weg: Mobilitäts­angebot ausgebaut

STEYR-LAND. Gute Neuigkeiten gibt es in Sachen Mobilität in der Steyr + Nationalpark Region. Mit Beginn der Sommerferien startet der Tourismusverband in Zusammenarbeit mit dem Taxiunternehmer Gerhard Aschauer und dem Busunternehmer Christian Rettensteiner ein besonderes Service in Sachen Mobilität für den Sebaldusweg ...

Dem Heiligen Sebaldus geweiht, gilt der Pilgerweg als einer der schönsten in Oberösterreich. Auf insgesamt vier Etappen führen 86 km durch die Gemeinden Großraming, Losenstein, Laussa, Maria Neustift, Gaflenz, Weyer und enden wieder am Startpunkt in Großraming. Als „Weg der Wertschätzung“ lädt er dazu ein, die Gegend kennenzulernen und wertzuschätzen.

Ein Erfolgsgeheimnis des Sebaldusweges ist ein Shuttledienst, der bei Buchung von Pauschalarrangements bei derzeit 15 Beherbergungspartnern inkludiert ist. Dieser Shuttledienst wird ab den Sommerferien (ab 8. Juli 2023) bis Ende Oktober an Samstagen und Sonntag sowie am 14. und 15. August 2023 mit Fahrplan angeboten. Die Buchung erfolgt über das Online-Buchungssystem vom Tourismusverband (www.steyr-nationalpark.at/erlebnis-shop) Die Fahrten sind bis am Vortag im Erlebnisshop zu buchen und zu bezahlen. Der Preis pro Fahrt beträgt € 15,-

Als Mobilitätspartner für das Angebot fungieren das Busunternehmen Rettensteiner und das Großraminger Taxiunternehmen Aschauer. „Es freut mich sehr, dass es gemeinsam gelungen ist, den Sebaldusweg-Shuttle nun allen Gästen in der Region zugänglich zu machen. Mit diesem Mobilitätsangebot erfolgt eine weitere Attraktivierung des Urlaubsangebots im oberösterreichischen Ennstal“, so Eva Pötzl, GF vom TVB Steyr + Nationalpark Region.