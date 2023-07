Wirtschaft & Politik

Berufs­orientierung hautnah: Lehr­linge informieren Schüler im BMW Group Werk Steyr

STEYR. Am 27. und 28. Juni besuchten über 160 Schülerinnen und Schüler der siebten Schulstufe das BMW Group Werk Steyr. Die 13- bis 14-Jährigen aus fünf Schulen aus der Region erhielten hautnah Einblicke in die Lehrlingsausbildung. Der Besuch fand im Zuge der Berufsorientierung statt ...

Abwechslungsreiches Programm: „Endlich den Betrieb von Innen sehen“

Unter dem Motto „HiTec“ stellte das BMW Group Werk Steyr an zwei Tagen nicht nur seine technischen Berufsfelder vor, sondern ermöglichte einen Austausch auf Augenhöhe: Die Lehrlinge selbst gaben Einblicke in die Ausbildungs-Praxis und beantworteten die Fragen der Schüler. Im neuen Aus- und Weiterbildungszentrum besuchten die Klassen zunächst den Makerspace, einen Schulungsraum für digitale Tools wie kollaborative Roboter (Cobots), Künstliche Intelligenz und 3D-Druck. Es folgte eine Führung durch die Lehrwerkstatt, sowie eine Vorstellung der vielfältigen technischen Lehrberufe am Standort. Den Abschluss bildete ein Bewerbungs-Training, das Tricks und Kniffe für den Bewerbungsprozess vermittelte.

Christopher Schuster, Leiter der Aus- und Weiterbildung im BMW Group Werk Steyr: „Viele Schülerinnen und Schüler haben nur eine sehr vage Vorstellung davon, was in produzierenden Betrieben passiert und wie eine technische Lehre aussieht. Mit HiTec laden wir sie ein, sich alles vor Ort anzusehen und sich mit beinahe Gleichaltrigen – unseren Lehrlingen – darüber auszutauschen. Wir freuen uns, dass auch heuer fünf Schulen dieses Angebot wahrgenommen haben und so die jungen Leute dabei unterstützt haben, ihren Traumberuf zu finden!“

„Vor allem in der dritten und vierten Klasse nehmen wir das Thema Berufsorientierung in den Fokus und besuchen im Zuge dessen auch Unternehmen. Viele Schüler kennen das BMW Werk – die großen Hallen vom Vorbeifahren oder weil Eltern oder Verwandte hier arbeiten. Durch den Besuch heute bekommen die Kinder einen Eindruck, was hier eigentlich passiert“, ordnet Martina Begicevic, Lehrerin an der Neuen Mittelschule St. Peter in der Au, den Besuch ein. Eine Schülerin erzählt von ihrem Highlight: „Am besten gefallen hat mir die VR-Brille! Da hat man wie in einem Spiel in einem virtuellen Raum ein Bauteil abscannen müssen. Das war ziemlich cool.“

BMW Group Werk Steyr: technischen Berufsausbildung gegen den Fachkräftemangel

Im BMW Group Werk Steyr befinden sich aktuell 68 Lehrlinge in Ausbildung. Im Fokus stehen technische Berufe wie Mechatronik/IT, Maschinenbau, Zerspanungs- und Prozesstechnik sowie Elektrotechnik. 2022 stellte das BMW Group Werk Steyr 25 neue Lehrlinge ein. Das entspricht einer Steigerung von über 30 Prozent gegenüber 2021. Im Herbst 2023 werden erstmals 35 junge Menschen ihre Ausbildung starten. Damit wirkt das Unternehmen gezielt dem Fachkräftemangel entgegen. Die Lehrlingsausbildung im BMW Group Werk Steyr geht dabei über die Mindestanforderungen des Lehrplans hinaus: Kompetenzaufbau in Sachen Produktion für die E-Mobilität, Umgang mit digitalen Tools und Zukunftstechnologien, als auch Persönlichkeitstraining sind fixe Bestandteile.