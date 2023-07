Wirtschaft & Politik

WerndlExplorer aus Steyr ge­winnen europa­weiten CanSat-Wett­bewerb der ESA

STEYR. Einen großen Erfolg feiert das Steyrer Team "WerndlExplorer" beim europaweiten CanSat-Wettbewerb der ESA. Die sechs Schüler:innen des BG/BRG Werndlparks und der HTL Steyr gewannen den ersten Platz in der Kategorie "Best Outreach" ...

Ende April verbuchten die Steyrer Schüler:innen beim österreichweiten CanSat-Wettbewerb 2023 den Sieg für sich und qualifizierten sich damit für das europäische Finale. 26 Schüler:innen-Teams aus ganz Europa traten von 26. bis 30. Juni 2023 in Granada mit ihren selbstgebauten Satelliten (Sat) in Dosengröße (Can) beim Finale des CanSat-Wettbewerbs der European Space Agency (ESA) an. Aus Österreich war nun das Team „WerndlExplorer“ dabei – und das sehr erfolgreich. Die sechs Schüler:innen Maja Buchegger (16), Pandora Spindler (17), Julia Aschaber (17), Julia Buchegger (14), Lena Minderock (16) und Valentin Spindler (15) sicherten sich in der Kategorie “Best Outreach” den ersten Platz und überzeugten dabei vor allem mit der innovativen Idee eines Echtzeit-Zugang der gesammelten Daten. Via Internet konnten die Daten während der Flugzeit sowohl direkt an die Bodenstation als auch an die eingeloggten Menschen in Echtzeit gesendet und empfangen werden. Die Jury konnte so den Missionserfolg im Open-Source-Programm "Grafana" und via Push-Benachrichtigungen auf ihren Mobilgeräten live mitverfolgen. Auch mit ihrem einheitlichen Branding für den medialen Auftritt, die Bodenstation und sogar die CanSats selbst, konnte “WerndlExplorer” punkten.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, die ganze Mission erfolgreich zu erfüllen. Das war wirklich harte Arbeit. Der internationale Bewerb war auch ein großartiges Erlebnis und der Preis hat unsere Erwartungen noch übertroffen. Das Niveau der anderen Teams war teilweise unglaublich", schwärmt Pandora Spindler vom CanSat-Wettbewerb. Das gesamte Steyrer Team blickt euphorisch auf die Ereignisse der vergangenen Tage zurück: "Wir sind total begeistert von diesem Event hier. Von Anfang an war die Stimmung sehr fröhlich und auch kameradschaftlich und man lernt so viele tolle Menschen kennen. Auch die Jurymitglieder sind super, sie haben sich ganz viel Zeit für uns genommen und uns noch den einen oder anderen Tipp gegeben. Das sind sehr schlaue Leute und dabei so freundlich und ehrlich interessiert. Später im Berufsleben bekommt man kaum noch so eine Chance und es ist auch ganz wichtig, solche Erfahrungen schon recht früh zu machen."

Mission Planet B

Bei einem CanSat Wettbewerb müssen die teilnehmenden Schüler:innen-Teams alle Phasen eines realen Weltraumprojektes durchlaufen: von der Missionsauswahl und dem Bau eines Satelliten (eines CanSat) bis zum Raketenstart und der wissenschaftlichen Analyse der gewonnen Daten. Im Rahmen einer selbstgewählten Mission erkundet das Team „WerndlExplorer“ die Oberfläche eines fiktiven erdähnlichen Planeten B, wobei die Aufnahmen einer am CanSat befestigten Kamera mittels eines KI-Systems analysiert und je nach Landschaftstyp kategorisiert werden. Über den Fallschirmschock wird ein Samenauswurf ausgelöst – diese Funktion soll den autonomen Anbau von Pflanzen auf dem fiktiven Planeten B ermöglichen.

CoderDojo Steyr als Einstieg

Das Team WerndlExplorer besteht überwiegend aus jungen Frauen. Sie leben vor, dass auch Mädchen sich für Technik interessieren können und dabei glänzen können. Pandora Spindler war nach der Gründung von CoderDojo Steyr selbst auch im kostenlosen Programmierclub und nutzte dort die Gelegenheit, sich in ihren Projekten von kompetenten CoderDojo-Mentor:innen unterstützen zu lassen. "CoderDojo war ein wichtiger Impuls für mich, mir Tipps von anderen zu holen oder Neues zu entdecken", sagt Pandora Spindler rückblickend. "Ich erinnere mich noch gut an Pandora. Sie hat früher schon immer ihre eigenen Autos mitgebracht und dafür die eigenen Antriebe programmiert. Fantastisch", erzählt Initiatorin Maria Pernegger begeistert. Insbesondere Mädchen möchte Pandora Spindler das mitgeben, was der Präsident des TU Spaceteams nach ihrer ersten Teilnahme beim CanSat-Wettbewerb 2022 zu ihnen gesagt hat. "Alles geht, wenn man sich begeistert. Wenn ihr macht, wofür ihr brennt, dann könnt ihr Dinge erreichen, die für andere nur ein Traum bleiben", erinnert sich Spindler an seine Worte und ergänzt: "Technik ist für alle Menschen interessant und wichtig und es wäre ganz schön dumm, wenn wir da nicht von den Ideen all der klugen und kreativen Mädchen und Frauen profitieren würden. In unserem Team leisten fünf junge Frauen technische Arbeit und haben großen Spaß daran!"

Auch für TIC-Geschäftsführerin Daniela Zeiner ist es ein Herzensanliegen, Mädchen im Bereich IT und Technik zu fördern. „Wir haben beim Girls Special im März gesehen, dass sich Mädchen für IT und Technik interessieren, aber sich oft nicht angesprochen fühlen. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir mit CoderDojo Steyr den Mädchen die Türen in die Computerwelt öffnen.“

CanSat-Wettbewerb 2024

Im Schuljahr 2022/23 fand der bereits sechste österreichische CanSat-Wettbewerb der ESERO Austria statt. Neben technischen Fähigkeiten und naturwissenschaftlichem Wissen werden dabei auch Soft Skills wie Teamfähigkeit und interdisziplinäres Denken trainiert. Auch im kommenden Schuljahr 2023/24 gibt es wieder die Möglichkeit für Interessierte ab 14 Jahren mitzumachen und sich ab Herbst über die Website von ESERO anzumelden.

Nähere Infos zu ESERO: https://ars.electronica.art/esero/de/

Nähere Infos zu CoderDojo Steyr: https://coderdojo-steyr.at