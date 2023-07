Wirtschaft & Politik

Stadt fördert mobiles Hospiz­team Steyr

STEYR. Die Stadt Steyr fördert das mobile Hospiz- und Palliativteam der Caritas OÖ mit 9.000 Euro. Das mobile Hospizteam bietet Menschen mit unheilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankungen sowie deren Bezugs- und Betreuungspersonen Betreuung und Begleitung im eigenen Zuhause an. Damit erfüllt das überwiegend ehrenamtliche Team betroffenen Menschen den Wunsch, zuhause sterben zu können. Der Stadtsenat hat den Förderbeitrag freigegeben ...

Das Integrationszentrums Paraplü der Caritas OÖ bietet Laiendolmetscher, die Migrant:innen zu Terminen begleiten und damit die Kommunikation zwischen Institutionen und Migrant:innen verbessern. Der Stadtsenat hat beschlossen, diesen Beitrag zum Zusammenleben von In- und Ausländern in Steyr mit 9.700 Euro zu unterstützen. In 14 Sprachen haben die Paraplü-Dolmetscher:innen bei Arztbesuchen, Elterngesprächen in Schulen und Kindergärten oder bei Behördengängen im Jahr 2022 übersetzt.

Stadt Steyr unterstützt Jugendzentrum „Gewölbe“

Für das Jugendzentrum „Gewölbe“ in der Pfarrgasse gibt der Stadtsenat 8.800 Euro frei. Die Stadt Steyr unterstützt damit einen Ort der Kommunikation und Begegnung für junge Menschen. Betrieben wird das Jugendzentrum vom Verein für Freizeit und Bildung der Jugend.