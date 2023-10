Fitness

Akupunktur für Schwangere im Steyrer Krankenhaus

STEYR. Babys den Start ins Leben und Müttern die Geburt so reibungslos, liebevoll und angenehm wie möglich zu gestalten - das war schon immer ein großes Anliegen des Geburtshilfe-Teams am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr. Jetzt wurde das Angebot in der Geburtshilfe noch einmal erweitert. Zusätzlich zu den bestehenden Angeboten für Schwangere ist es nun möglich, zur Akupunktur ins Klinikum zu kommen ...

Die Zeit vor der Geburt ist für werdende Mütter eine ganz besondere. Um für die Geburt des neuen Erdenbürgers bestmöglich vorbereitet zu sein, gibt es am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) Steyr verschiedene Angebote. Von der Geburtsvorbereitung bis zur Hebammensprechstunde können sich Mütter und Väter bestens auf die Geburt vorbereiten. Dieses Angebot wird nun durch die Schwangeren-Akupunktur erweitert.

Gesundheitsförderung durch Akupunktur

„Die Förderung der Gesundheit von Mutter und Kind stehen bei der Akupunktur am Ende der Schwangerschaft im Fokus. Zum einen wird die geburtsvorbereitende Akupunktur, und zum anderen die wehenfördernde Akupunktur angeboten“, fasst Elisabeth Gruber, leitende Hebamme am PEK Steyr, zusammen. Die Vorteile für Mutter und Kind liegen sehr klar auf der Hand. Die geburtsvorbereitende Akupunktur kann die sogenannte Eröffnungsphase der Geburt und dadurch die gesamte Dauer der Geburt verkürzen. Durch die gezielte Stimulation von speziellen Akupunkturpunkten wird der Körper auf die Geburt vorbereitet. Dadurch kann ein positiver Effekt auf die Gebärmuttermuskulatur und die Reifung des Muttermundes erzielt werden. Dies beeinflusst unmittelbar die Geburtsdauer. Die gesundheitsfördernde Maßnahme der Akupunktur zur Geburtsvorbereitung findet idealerweise ab der vollendeten 36. Schwangerschaftswoche (SSW 36+0) statt.

Geburtseinleitung durch Akupunktur

Die Akupunktur kann auch zur Wehenförderung eingesetzt werden. Bei der geburtseinleitenden Akupunktur werden ab dem Geburtstermin gezielt Punkte stimuliert, welche nachhaltig den Beginn der Geburt einleiten sollen. Auch dies kann für Gebärende oft eine zusätzliche Maßnahme sein. „Wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Notwendigkeit einer medikamentösen Einleitung der Geburt, durch die geburtseinleitende Akupunktur verringert werden kann“, erklärt Elisabeth Gruber.

Bedürfnisorientierte Begleitung von Schwangeren

Bereits seit mehreren Jahren erblicken im PEK Steyr konstant etwa 1000 Neugeborene das Licht der Welt. Nicht nur die Betreuung während und nach der Geburt steht im Fokus des Hebammenteams. Auch die Betreuung bereits während der Schwangerschaft, stellt einen großen Teil der Hebammenarbeit dar.

Die Akupunkturangebote für Schwangere finden wöchentlich immer montags um 19 Uhr statt. Speziell ausgebildete Hebammen nehmen sich in diesem Rahmen Zeit, um die Akupunktur in einer Gruppe von maximal zehn Frauen durchzuführen.

Termine und Erreichbarkeit

Akupunktur für Schwangere:

Montag 19 Uhr am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr

Kostenbeitrag pro Termin: 30 €

Termine, Anmeldung und Informationen zur Akupunktur bei Schwangeren oder unseren weiteren Angeboten finden Sie auf der Homepage unter Akupunktur - ooeg.at