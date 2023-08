Kultur & Society

Treffen der Steyr-Botschafter

STEYR. Über 200 Stammgäster unserer Stadt, haben die Steyrer Hoteliers bereits zu „Steyr Botschaftern“ ernannt. Von 4. bis 6. August 2023 lud der Tourismusverband zum „7. Steyr-Botschafter-Treffen“ ein. Über 40 Gäste folgten der Einladung ...

nach Steyr und genossen ein abwechslungsreiches Programm. Am Freitag starteten die Stammgäste nach einem Besuch des Wahlfahrtsort Christkindl mit einem Grillabend im Hotel-Restaurant Christkindlwirt. Am Samstag lud Tourismusdirektorin Eva Pötzl zum Botschafterempfang in das Hotel Minichmayr mit Blick auf den imposanten Zusammenfluss. Höhepunkt an diesem Tag war der Besuch von „Falco meets Queen“, im Rahmen des Musikfestival Steyr.

Stadträtin Judith Ringer verabschiedete die Gäste persönlich nach der Sondervorstellung im Steyrer Kripperl. Die Botschafter waren vom vielfältigen Angebot und der Herzlichkeit der Gastgeber sehr angetan und freuen sich auf das nächste spannende Programm mit Bruckner Schwerpunkt im Jahr 2024.