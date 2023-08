Kultur & Society

Kleines Fest für eine große Sache: Bene­fiz-Dart-Turnier am 19. August

STEYR. Dart spielen und dabei Gutes tun: Der Verein Charity Play for veranstaltet am Samstag, 19. August, ein Benefiz-Dart-Turnier im Feuerwehrhaus Steyr-Münichholz. Die Teilnehmer und Charity Play for spenden die Startgelder, Spenden sowie den Erlös aus Essen und Trinken und der Tombola zu 100 Prozent an Justin Aistleitner und an die Steyrdorfschule. Beginn des Benefiz-Dart-Turniers ist um 13:00 Uhr ...

Gespielt wird ein A – Bewerb (Master – Championsleague) sowie ein B – Bewerb (bis Liga B). Einen Damenbewerb wird es nicht geben, jedoch wird in jedem Bewerb die beste Dame ausgezeichnet. Nach den Einzeln ist noch ein Doppelbewerb geplant. Auch eine Tombola wird es wieder geben - Hauptgewinne sind ein Dartautomat und ein einstündiger Rundflug mit einer Cesna.

Für das leibliche Wohl der Gäste ist auch gesorgt: Ab 12:00 Uhr Mittag werden die Gäste mit Schweinsbraten und Würstel in Saft verköstigt. Ab 17:00 werden Cevapcici zubereitet.