2. und 3. September: Feuer­wehr­fest in Münich­holz

STEYR. Was 1985 als kleiner Tag der offenen Tür begonnen hat, hat sich im Laufe der Jahre zum absoluten Party-Klassiker in Steyr entwickelt. Das Fest beim Löschzug 5 der FF Steyr beginnt am Samstag, 2. Sept. zur Mittagszeit. Um 18 Uhr gibt es eine große Schauübung der FF -Steyr, ehe ab 19 Uhr Tanz und Unterhaltung mit den Mostlandstürmer geboten wird ...

Am Sonntag wird das Fest mit einer Feldmesse um 09:15 Uhr begonnen, danach folgt der Frühschoppen mit den Mostlandstürmer. „Ein Highlight ist sicher die Schauübung am Samstag sowie an beiden Tagen die Mostlandstürmer, die für Stimmung pur sorgen werden und die Tombola am Samstag“, sagt HBI Michael Grundner und hebt ebenfalls hervor: „Weiters gibt es eine Weinbar, Disco und eine Seidlbar im Außengelände.“

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Den Gästen wird Grillkotelett, Bosnern, Leberkässemmel, Grillwürstel, Wein sowie Zipfer Bier vom Fass angeboten.

WANN: 2. und 3. Sept. 2023

WO: Feuerwehrhaus Löschzug 5, Steyr Münichholz