Ferien­spaß mit den Kinder­freunden Losen­stein-Ternberg-Tratten­bach

STEYR-LAND. Bei insgesamt 7 Sommerveranstaltungen der Kinderfreunde Losenstein-Ternberg-Trattenbach nahmen heuer über 100 Kinder teil. Es gab ein vielseitiges Programm ...

Den Auftakt machte Monika Ostermann, die Kräuterpädagogin. Sie nahm die Kinder mit auf eine Wanderung über bunte, naturbelassene Wiesen, wo es herrlich duftete und sich Bienen und Schmetterlinge tummelten. Dabei sammelten die Kinder mit Begeisterung unter ihrer Anleitung Heilkräuter. Die nächste Veranstaltung war sportlich: Wie man sich in Notsituationen schützen und effizient verteidigen kann, demonstrierten Markus Petz und Edith Dobler von Hapkido Steyr, JUNG DO KWAN. Kinder und Eltern durften drei Stunden lang viele hilfreiche Techniken und Tricks zur Selbstverteidigung üben.

Am Pferdehof Goldgrub durften die Kids reiten, Fohlen und Katzen streicheln, Traktor ziehen, Hühner und Kaninchen füttern, das Baumhaus besetzen, schaukeln, rutschen und beim Rody-Rennen mitmachen. Ganz lustig war auch der Theatervormittag. Im gemeinsamen Theaterspiel konnten die Teilnehmer*innen in verschiedene Rollen schlüpfen, ihr schauspielerisches Talent erforschen und erlebten Toleranz den anderen gegenüber.

Auch heuer war der Vormittag in der Hundehalterschule St. Ulrich wieder ein Erlebnis für unsere Kinder. Mehr als zehn Hunde unterschiedlicher Rassen zeigten uns mit ihren Halterinnen und Haltern, wie man richtig mit ihnen umgeht. Tricks, Agility- und Breitensportvorführungen, Man-Trailing und Stöbersuche wurden eindrucksvoll vorgeführt. Auch zum Hunde-Streicheln blieb genug Zeit.

In der Tischlerei Stöllnberger in Losenstein erklärte Tischlermeister Günther Stöllnberger Interessantes über verschiedene Holzarten und deren Verarbeitung. Dann ging es ans Werken, gemeinsam wurde gemessen, gebohrt, geschliffen und geschraubt, die Kinder unterstützten sich dabei gegenseitig. Die Freude war groß, als am Ende jedes Kind sein eigenes Nistkästchen mit nach Hause nehmen durfte.

Als Abschluss gab es noch einen Foto-Workshop mit Fotografin Carina Wojtak. Es ging auf die Burgruine Losenstein: Dort konnten die Nachwuchs-Fotograf*innen ihr Können unter Beweis stellen, Regenfotos, Seifenblasen, Essens-Fotografie und ein ganz besonderes Erlebnis war, wie die Kinder sich in der Süßigkeiten-Box fotografieren lassen konnten.