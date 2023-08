Kultur & Society

Kabarett­programm von Miriam Hie am 16. September im Pfarr­hof Christ­kindl

STEYR. Die Schauspielerin und Kabarettistin Miriam Hie, bekannt unter anderem aus Soko Linz, Vienna Blood oder Tatort, tritt am Samstag 16. September im Pfarrhof Christkindl mit ihrem Kabarettprogramm auf ...

Für Miriam Hie ist das eine doppelte Prämiere: Einerseits ist es das erste Mal, dass sie in der Heimat ihrer Kindheit und Jugend auftritt (sie ist in Steyr/Christkindl aufgewachsen), andererseits findet die Veranstaltung „Kultur im Pfarrhof“ erstmals statt. Karten für das Kabarett können im Pfarrbüro Christkindl, in der Ordination Dr. Ulbrich in Garsten bzw. per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erworben werden (die Anzahl der Plätze ist limitiert).

Erntedank-Pfarrfest am 17. September

Am Sonntag 17. September findet in Christkindl das Erntedankfest statt. Um 09:00 beginnt der Umzug mit der Erntekrone begleitet vom Musikverein Christkindl und Festgottesdienst (bei Schönwetter im Freien). Im Anschluss findet dann das Pfarrfest im Pfarrhof statt.