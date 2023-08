Kultur & Society

Ferien in der Ge­meinde Sierning

SIERNING. Wie jedes Jahr ist die Betreuung der Kinder in den Sommermonaten für viele Familien eine große Herausforderung. Die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf organisierten daher abermals in Kooperation mit der Gemeinde Sierning mit dem Angebot „Ferien in der Gemeinde“ eine Alternative für viele Eltern ...

Über 30 Kinder zwischen 4 und 12 Jahren nahmen auch dieses Jahr das Angebot „Ferien in der Gemeinde Sierning“ der Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf gerne an! Die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf boten auch dieses Jahr ein buntes Angebot an Spiel und Spaß für die Kinder. Drei Wochen lang haben pädagogisch ausgebildete Mitarbeiter*innen mit den Kindern gespielt, gebastelt, getobt und gelacht. Ein besonderes Highlight war der Fotoworkshop mit Fotografin Carina Wojtak. Die Kinder konnten selbst in die Rolle des Fotografen schlüpfen und ihre Kreativität unter Beweis stellen. In der zweiten Woche besuchen die Kids die Freiwillige Feuerwehr Sierning. Dort wurde allerlei wissenswertes über die Feuerwehr gelernt, es wurde gelöscht und die Kinder hatten viel Spaß. In der letzten Betreuungswoche wurde es sportlich. Die Kinder bekamen Besuch von den Karate Kiddies Steyr. Es wurden einige Techniken gelernt und man konnte den Karate-Sport etwas näher kennenlernen.

"Da auch dieses Jahr das Projekt „Ferien in der Gemeinde“ wieder sehr gut angekommen ist, ist es das Ziel dieses Projekt auch wieder in den Ferien 2024 umzusetzen! Haben auch Sie Interesse in ihrer Gemeinde oder in ihrem Unternehmen eine Ferienbetreuung anzubieten, dann melden Sie sich unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ."