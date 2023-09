Kultur & Society

KinderUni Oberösterreich feierte 20-Jahr-Jubiläum

STEYR. Die KinderUni OÖ feiert Ende August ihr 20 Jahres-Jubiläum und das mit einem großen Finale in Steyr. Nach den Kinderunis am Anfang der Ferien in vielen Regionen Oberösterreichs, fand die KinderUni Steyr traditionell Ende August statt ...

Zur Feier des runden Geburtstags verwandelte sich am Donnerstag, 31. August ab 14.00 Uhr das Areal zwischen FH Steyr, Museum Arbeitswelt und Kulturhaus röda im Steyrer Wehrgraben in einen „Campus der Neugierde“. Mit In- und Outdoorstationen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gab die KinderUni einen Einblick in ihre Welt! Für diesen besonderen Nachmittag war keine Anmeldung erforderlich und der Eintritt war frei.

Über 40 Stationen zum Experimentieren, Bewegen, Ausprobieren und Forschen wurden aufgebaut, es beteiligten sich Bildungspartner und Sponsoren aus dem gesamten oberösterreichischen Netzwerk der KinderUni. Am Vorplatz des Museums tauchte man in die Welt der Natur mit dem Nationalpark Kalkalpen, NATURSCHAUSPIEL oder dem Klimabündnis ein, der „Campus der Bewegung“ beim Gebäude der FH III lud zum Klettern, Skaten oder Parkour ein. Besonders Mutige konnten die Steyr mit Stand-Ups oder Kanus befahren.

Alles rund um Technik konnte in den mobilen Laboren des Technisches Museums oder von RIC erfahren werden, am Parkplatz des Museum Arbeitswelt präsentierten sich auch BMW, Greiner, das Rote Kreuz und das Österreichische Weltraumforum.

Zum Thema „Erneuerbare Energie“ wurde im neuen Veranstaltungszentrum des Museums eine „Junior Makerspace“ errichtet. Mit dabei an diesem Campus waren unter anderem die voestalpine, Fronius, Miba, WIVA, Energiewende Linz, die Steyr-Werke und die FH Steyr. Alle Kinder konnten sich an einer „Schlauen Rätselrally“ beteiligen.

Auch für Erwachsene gab es einen Blick in die Welt der KinderUni. Im neuen DigiSpace der FH Steyr fanden ab 14.00 Uhr „Schlaue Vorlesungen“ im Halbstunden-Takt statt. Mit dabei waren die bekannte Physikerin Ille Gebeshuber oder Sonja Strasser, Expertin für Künstliche Intelligenz. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Franz „Fränky“ Schiemer gab Einblick in die tägliche Arbeit von Trainern und Videoanalysten, der Biologe Bernhard Schön entführte in die Wildnis und Sarah Pfoser berichtete von aktuellen Forschungsprojekten zur Kreislaufwirtschaft.