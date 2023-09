Kultur & Society

STEYR.ART.WEEK. Kunst findet Stadtplatz

STEYR. Sechs spannende Künstler:innen verwandeln von 11. bis 16. September freie Geschäftslokale in lebendige Galerien und werden die Steyrer Innenstadt auf eine besondere Art beleben ...

Von 11. bis 16. September 2023 eröffnen in freien Geschäftslokalen sechs POP.ART.STORES und präsentieren Kunst von überwiegend Steyrer, aber auch Linzer und Wiener Künstler:innen. Von Montag bis Freitag laden alle Galerien von 17 bis 21 Uhr zum Besuch ein, jeden Tag um 18 Uhr findet an einem anderen Standort ein Opening statt. Im Anschluss daran führt Kuratorin Barbara Mungenast jeden Abend mit ihrem ART.WALK. durch alle Galerien, wo sich die Gelegenheit bietet, die Künstler:innen und ihre Werke näher kennen zu lernen. Ein sehr spezieller Kunstsupermarkt gibt Besucher:innen am Samstag, den 16. September am Grünmarkt von 9 bis 17 Uhr Zeit und Möglichkeit, Kunst auch direkt mit nach Hause zu nehmen. Zum Abschluss lädt das Organisationsteam am Samstagabend zu einer Finissage ins „Get Together!“ am Stadtplatz 42. Aufmerksame Besucher der STEYR.ART.WEEK. werden zu Gästen dieses Abschlussevents – und wie das geht, ist auf www.artweeksteyr.at nachzulesen.

Von der Idee zum bunten Treiben

„Die Steyrer Altstadt mit ihrer Schönheit und Besonderheit liegt uns am Herzen. Wir wollen mit der STEYR.ART.WEEK. Akzente setzen, um Neugier zu wecken, viele Menschen zu begeistern und in unsere Stadt einzuladen. Dafür wollen wir die ungenutzten Ressourcen unserer Stadt durch künstlerische Schaffenskraft neu inszenieren. Wir wollen damit Raum schaffen, Perspektiven zu wechseln, Menschen zusammenzuführen, zu verweilen, neue Ideen zu entwickeln oder einfach nur zu genießen“, erzählen Franky Kühberger und Barbara Mungenast, die gemeinsam die Idee zur STEYR.ART.WEEK. geboren haben. Auch Peter und Christina Reichenpfader vom Styria Hotel sind im Organisationsteam involviert.

„Es brennt in uns, etwas für Steyr zu bewegen und sie mit Farbe und Kreativität zu beleben. Wir wollen damit auch aufzeigen, was durch gemeinsames Engagement möglich ist und dass wir alle Steyr gestalten können, wie wir es haben möchten“, sagen Peter und Christina Reichenpfader. Aus ihrem Leerstand am Stadtplatz 42 wurde vor Kurzem das „Get Together!“, in dem auch die Finissage stattfinden wird. Mit ins Boot wurde Daniela Zeiner genommen, Netzwerkchefin der Zukunftsregion Steyr und TIC-Geschäftsführerin, die sogleich Feuer und Flamme für diese Idee war. „Als Ansprechpartnerin für die Leerstände ist es mir wichtig, neue Impulse für die Innenstadt zu setzen. Das bunte Treiben durch die erste STEYR.ART.WEEK. ist dafür ein optimaler Start“, sagt Zeiner. Ebenso im Team ist Roland Prandstätter von der STARTBOX. „Neben meinem persönlichen Interesse für Kunst ist es mir ein Anliegen, mich für eine lebenswerte Stadt Steyr zu engagieren und etwas Neues, Lebendiges zu schaffen“, erzählt Prandstätter seine Beweggründe. Ermöglicht wird die erste STEYR.ART.WEEK. durch die Unterstützung der Kultur Steyr, dem Tourismusverband Steyr, der Zukunftsregion Steyr, LEOPOLD, Kühberger & Haas, dem Stadthotel Styria und den Hauseigentümer:innen.

Programm

Das Programm verspricht interessante Abendspaziergänge durch die Innenstadt. Der Steyrer Rudi Meidl enthüllt in Zwischenbrücken 1 feinsinnige digitale Kunstwerke, die den Betrachtenden auf eine Reise durch Strukturen, Linien, Reflexionen und Farbharmonien mitnehmen. Seine Prints präsentieren Szenen aus Musikvideos sowie urbane Impressionen aus Paris und Hongkong. Weiter geht es in die Enge Gasse 20 zu der in Linz lebenden Künstlerin, Miriam Walcherberger-Kößler. Sie öffnet die Tür zu einem Stück Wald, dem Spielplatz ihrer unbeschwerten Kindheit. Hier tobten Kinder voller Phantasie, ohne den Zeittakt zu spüren.

Doch heute bedrohen Klimakatastrophen, Versiegelungen und Umwidmungen diese einstige Idylle. Wie gehen wir damit um? Am Stadtplatz 2 ist für den Steyrer Daniel Hilgert der Raum in all seinen Dimensionen und seiner Wirkkraft auf den Menschen das zentrale Motiv seiner künstlerischen Auseinandersetzung. Von individuellen Körperräumen bis hin zum äußeren Raum, genannt Space, spannt sich sein Werk. Wilhelm Singer gestaltet in der Pfarrgasse 9 eine eindrucksvolle Rauminstallation namens "Das Ausloten von Scheingeräuschen", in der seine Figuren nach neuen Zufluchtsorten suchen. Singer selbst ist als Performer Teil der Installation. Die Steyrer Künstlerin Barbara Mungenast stellt am Grünmarkt 20 mit ihren Arbeiten die grundlegende Frage nach unseren Sehgewohnheiten.

Durch akribische Computerarbeit im Vorfeld entstehen spontan gemalte Kompositionen. Am Samstag verwandelt Mungenast den Raum zurück in seine ursprüngliche Bestimmung: Als Kunstsupermarkt soll hier geschäftliches Treiben stattfinden und das eine oder andere Schnäppchen zu finden sein. Spannend wird es auch am Stadtplatz 34 bei dem Welser Designer Johannes Karl, der eine Zeit lang in Steyr gelebt hat. Er erschafft minimalistische Strichbilder, inspiriert von Texten, Satzfragmenten und Wortkombinationen aus Literatur und Musik.

Facts:

STEYR.ART:WEEK 11.-16. September 2023

Galerien Öffnungszeiten: MO-FR: 17-21 Uhr, SA: 9-18 Uhr

Openings Galerien: 18 Uhr, im Anschluss daran ART.WALK.

MO, 11.9. Rudi Meidl PHOTOGRAPHICS, Zwischenbrücken 1

DI, 12.9. Miriam Walcherberger-Kößler „PLAYGROUND 1“ Installation, Enge Gasse 20

MI, 13.9. Daniel Hilgert „RÄUME“, Stadtplatz 2

DO 14.9. Wilhelm Singer „DAS AUSLOTEN VON SCHEINGERÄUSCHEN“ Installation & Performance, Pfarrgasse 9

FR 15.9. Barbara Mungenast PAINTINGS, Grünmarkt 20

SA 16.9. Johannes Karl „DER ZEN DES MOMENTS“, Stadtplatz 34

Kunstsupermarkt Grünmarkt 20 am SA, 16.9., 9-17 Uhr

Abschlussfest: Finissage am SA, 16.9. ab 20 Uhr im „Get Together!“, Stadtplatz 42

Nähere Infos: www.artweeksteyr.at