Sience Busters im Museum Arbeitswelt

STEYR. Die KinderUni OÖ feiert 20 Jahre – am 22. September 2023 mit den SCIENCE BUSTERS. Zwei Vorstellungen am Vormittag für Schulen sind restlos ausverkauft, auf Grund von über 1.200 Anmeldungen wurden die Veranstaltungen in das Stadttheater verlegt. Die Abendveranstaltung findet im Museum Arbeitswelt statt, es gibt noch Tickets ...

Die SCIENCE BUSTERS sind längst Kult. Mit ihren Wissenschaftskabarett-Shows gastieren sie in Theatern im gesamten deutschsprachigen Raum. Fürs Fernsehen (ORF 1 und 3 Sat) haben sie seit 2011 mehr als 100 Sendungen aufgezeichnet. Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 servieren sie Wissenschaft für alle. Farbenfroh, lehrreich und unterhaltsam! Topwissenschaft und Spitzenhumor müssen keine Feinde sein! Denn: "Wer nichts weiß, muss alles glauben.“

Programm: Planet B

Die schnelle Eingreiftruppe der Wissenschaft hat noch eine Menge Arbeit vor sich - und macht sich auf die Suche nach PLANET B. Peer reviewed, mit funktionierenden Experimenten, echten Wissenschaftlern und selber erfundenen Witzen. Mit DIY- Sauerstoffkatastrophe, illegalem Glücksspiel, Flammenhölle für Anfänger und on stage Vulkanausbruch. Mit MC Martin Puntigam (Kabarettist & Univ. – Lekt. Uni Graz), Dr. Florian Freistetter (Astronomie) und Dr. Martin Moder (Molekularbiologie)

WANN: 22. Sept. 2023, Einlass: 19.00 Uhr, Veranstaltungsbeginn: 19.30 Uhr

WO: Museum Arbeitswelt Steyr

KARTEN: € 28,- / € 25,- / € 22,- Tickets: online unter www.museumarbeitswelt.at