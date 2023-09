Kultur & Society

Heißer Herbst im Café Pavillon

STEYR. Der Sommer gezeigt, was er kann, jetzt steht der Herbst vor der Tür. Grund zur Traurigkeit besteht aber nicht, denn auch der Herbst bleibt heiß. Zumindest was die Veranstaltungen in Café Pavillon im Stadtteil Münichholz betrifft ...

Thomas Ott hat wahre Schmankerln für den Herbst 2023 im Gepäck. Gleich zu Beginn, am Samstag, 30. September, sorgt Gerry die Schlagerstimme aus Steyr für Tanzmusik auf Bestellung.

Akustixxx gastiert am Mittwoch 25. Oktober ab 19 Uhr bei der 32/42 Party (Pavillon wird 32 und der Chef 42) in Münichholz.

Jule & Band führt am Samstag, 18. November sein Publikum zurück in die 60er, 70er, 80er und 90er Jahre und lässt Erinnerungen an fast schon vergessene Zeiten aufleben.

Die zweite Auflage des Krampuskränzchens geht am 9. Dezember über die Bühne. Gerry, die Stimme der Mostlandstürmer, wird für Partystimmung pur sorgen und der Nikolaus und seine Krampusse schauen auch vorbei.

Der Herbst 2023 wird im Café Pavillon in Münichholz garantiert nicht langweilig! Eintritt frei!