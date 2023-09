Kultur & Society

Figurentheater: Josefine - Kinderkultur im Museum Arbeitswelt

STEYR. Nach einem erfolgreichen Frühjahr startet das Kinderkulturprogramm des Museum Arbeitswelt am Samstag, dem 23. September, mit dem großartige Figurentheater ‚Josefine‘ – gespielt von Gerti Tröbinger und Ruth Humer in den Herbst ...

Los geht es um 16 Uhr.

Bleib dir selbst treu, stärke deine Persönlichkeit und lerne auch einmal Nein zu sagen – das will das Stück ‚Josefine‘ allen Kindern ab 3 Jahren vermitteln. Insbesondere das Selbstbewusstsein von Mädchen soll gestärkt werden, denn Josefine macht, was ihr gefällt. Sie ist groß, stark, mutig, und pflegt Elefanten. Sie weiß immer, was ihre Riesen brauchen, und tut was zu tun ist. Doch als sie sich eines Tages in den süßen Emil verliebt ändert sich einiges. Josefine macht nun, was Emil gefällt. Sie wird klein, schwach, ängstlich und vernachlässigt ihre Elefanten. „Hilfe, ich schrumpfe!“ stellt Josefine nach einiger Zeit fest und bald ist sie schon kaum mehr zu entdecken. Was tun?



Das Stück nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Silvia Baumann soll den Kindern zeigen, dass man sich nicht für jemand anderen verbiegen oder gar kleinmachen lassen soll. Im Rahmen der Kooperation zwischen Museum Arbeitswelt und Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel wird es nun in Steyr wieder auf die Bühne gebracht. „Durch die Zusammenarbeit mit dem Kuddelmuddel dürfen wir unseren jüngsten Besucherinnen in Steyr wieder ein großartiges Programm präsentieren“, freut sich der künstlerische Leiter Stephan Rosinger. „Einmal im Monat freuen wir uns auf Stücke von Theatergruppen aus ganz Österreich.“

JOSEFINE

SA, 23. September

Für alle ab 3 Jahre!

Eintritt: 10,-

Tickets unter: museumarbeitswelt.at/shop oder direkt an der Kassa

Weitere Termine:

22. Oktober, 16 Uhr | Die Biene Maja

25. November, 16 Uhr | Buh

17. Dezember, 16 Uhr | Zirkus Ufftata im Weihnachtsfieber