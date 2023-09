Kultur & Society

Styraburg Festival: Klavierkonzerte auf Weltklasse-Niveau

STEYR. Von 21. Oktober bis 12. November findet wieder im Schloss Lamberg das 34. Styraburg Festival statt. Zwei exquisite Klassik-Konzerte und eine Jazz-Matinée stehen am Programm, in der Bildkunst sind zwei Ausstellungen und eine Foto-Performance ...

Das Festival zeigt zur Eröffnung am 21. Oktober um 10:00 Uhr bei freiem Eintritt ausgewählte Werke der Malerei, Zeichnung und Fotografie in der Schlossgalerie. Mit Highlights der Kammermusik eröffnet eine Woche später das Styraburg Ensemble mit Pianistin Nami Ejiri. Das berühmte Mozart-Klavierkonzert in A-Dur, KV 488 und das ebenfalls sehr bekannte und in Steyr komponierte Forellenquintett von Schubert sind zu hören. Der Shooting-Star der Klavier-Fachwelt Sergey Belyavsky spielt Kompositionen von Schumann, Liszt und „Rhapsody in Blue“ von Gershwin.

Das brandneue Jazz-Quartett des Percussionisten András Dás ergänzt die Konzertreihe mit einer Sonntags-Matinée. Mit „Atlantic Oceans Sounds“ - eine

Performance des Fotografen Ron Sandmayr - schließt die Konzertreihe feierlich ab. Der Festivalpass kostet 100.- Euro und ist übertragbar. Karten sind ab sofort erhältlich, die Sitzplatzanzahl ist begrenzt!



Programm:

ZEICHEN DER ZEIT: Ausstellung

der Malerei, Zeichnung und Fotografie

Eintritt frei / Öffnungszeiten: Mo-Do: 10-12 Uhr und 14-17 Uhr

Sa+So: 10-12 Uhr und 14-18 Uhr

Kunstgeschichtl. Führungen in der Schlossgalerie:Samstag 21.10. / Beginn: 15:00 Uhr / 10.- €

Sonntag 22.10. / Beginn: 15:00 Uhr / 10.- €

Ausstellungsdauer 21.10.- 12.11.

Schlossgalerie Blumauergasse & Schlossatelier Hapé



STYRABURG ENSEMBLE: Höhepunkte der Wiener Klassik

Klavierquintett mit Nami Ejiri / Klavier

Mozart: Klavierkonzert A-Dur, KV 488

Schubert: Forellenquintett / A-Dur, D 667

Ticket € 35.-

Freitag 27.10. / 19:30 Uhr / Schlossgalerie

SERGEY BELYAVSKY: Klavier Rezital

Der Shootingstar der Klavier-Fachwel

Werke von Schumann, Liszt, Rosenthal, Gershwin

Ticket € 30.-

Samstag 28.10. / 19:30 Uhr / Schlossgalerie



ANDRÁS DÉS QUARTET: Jazzmatinée

Ein brandneues Quartett in der Besetzung mit trumpet, guitar, piano, percussion

Ticket € 30.-

Sonntag 29.10. / 10:30 Uhr-Matinée / Schlossgalerie



ATLANTIC OCEANS SOUNDS: Performance

Ron Sandmayr / Fotografie, Vortrag & Sounds

Ticket € 15.-

Samstag 04.11. / 19:30 Uhr / Schlossatelier Hapé

_____________________________________________

Festival-Pass: € 100.-

(27.–29.10. und 04.11. 2023)

Einzelkarten / Tickets:

27.10. / 19:30 Uhr / € 35.-

28.10. / 19:30 Uhr / € 30.- /

29.10. / 10:30 Uhr Matinée / € 30.- /

04.11. / 19:30 Uhr / € 15.- /

Kartenverkauf:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

styraburg.com

Telefon: 0650 59 22 322