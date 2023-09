Kultur & Society

ORF Lange Nacht der Museen 2023 am 7. Oktober in Steyr

STEYR/Ö. Ein buntes und abwechslungsreiches Programm verspricht spannende und anregende Stunden in den Steyrer Museen. Das Angebot ist breit gefächert und bietet für jeden Geschmack das Richtige ...

Nostalgiker bestaunen im Weihnachtsmuseum opulenten Christbaumschmuck. Rund 14.000 Stück umfasst die Sammlung von Elfriede Kreuzberger im ehemaligen Bürgerspital, die nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringt. Als besonderer Gast erwartet das Steyrer Christkindl ab 19 Uhr die Besucher des Museums, um bereits erste Weihnachtswünsche entgegenzunehmen.

Eine weitere Besonderheit ist die Erlebnisbahn, die auch heuer wieder anlässlich der „Langen Nacht der Museen“ in Betrieb ist: ein Wunderwerk der Technik, die im selben Haus auf Schienen über drei Etagen fährt. Gut festgeschnallt, geht es in Schienengondeln bis in die Engelwerkstatt im Dachgeschoß, wo hunderte Engel malen, backen, basteln, … Im Stadtmuseum Steyr können Kinder von 18 bis 21 Uhr im offenen Atelier selbstständig kreativ werden. Mal- und Bastelutensilien sowie einfache Anleitungen stehen für die Gestaltung von kleinen Kunstwerken zur Verfügung.

Auf die jungen Museumsbesucher:innen wartet außerdem um 19 Uhr ein besonderer Programmpunkt: Eine Taschenlampenführung. Die Dämmerung zaubert eine besondere Atmosphäre in das über 400 Jahre alte Haus und der Schein der Taschenlampe lenkt die Aufmerksamkeit auf bisher unbeachtete Details. Neugierige Kids erkunden im Rahmen der Führung gemeinsam mit ihren (Groß-)Eltern den historischen Dachstuhl des Innerberger Stadels. Es ist eine einmalige Gelegenheit, die mächtige Holzkonstruktion dieses Doppelgiebelhauses zu bewundern.

Erwachsene haben um 21 Uhr sowie 22 Uhr die Gelegenheit, eine Taschenlampen- Führungen zu erleben. Taschenlampen können selbst mitgebracht oder vor Ort ausgeliehen werden. Die Führungen dauern ca. 45 min. Die Ausstellung, die von 18 bis 1 Uhr Früh besucht werden kann, erzählt die Geschichte der Eisenstadt Steyr, des aufstrebenden Bürgertums sowie der Familie Lamberg.

Bei der diesjährigen langen Nacht der Museen können im Museum Arbeitswelt als einmaliges Highlight die Ausstellungen „FUTURE FOOD – Essen für die Welt von morgen“ und „KAKTUS CARTOON AWARD – Karikaturen zu Klimawandel und Klimagerechtigkeit“ besichtigt werden.

In den Ausstellungen „FUTURE FOOD – Essen für die Welt von morgen“ und im STOLLEN DER ERINNERUNG werden Führungen angeboten. Die Führungen finden parallel statt und starten um 18.30 Uhr bzw. 20.15 Uhr. Treffpunkt ist beim Eingang zum Museum Arbeitswelt. Während der Gedenkort STOLLEN DER ERINNERUNG nur im Rahmen der Führungen zugänglich ist, können die Ausstellungen „FUTURE FOOD – Essen für die Welt von morgen“ sowie „Kaktus Cartoon Award - Karikaturen zu Klimawandel und Klimagerechtigkeit“ die gesamte „Lange Nacht“ selbständig besichtigt werden.

Hierbei kann man den Fragen nachspüren: Wie werden wir uns in Zukunft ernähren? Welchen Beitrag kann Essen für Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit leisten? Wie können Cartoons die globalen Auswirkungen des Klimawandels und den dringlichen Handlungsbedarf spürbar machen?

WANN: Samstag, 7. Oktober 2023 von 18.00 – 01.00 Uhr

TICKETS: € 6,00 pro Person (Regionalticket), Kinder unter 12 Jahren kostenlos

INFO: Tourismusverband Steyr und die Nationalparkregion, Tel. 07252/53229 www.steyr-nationalpark.at