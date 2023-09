Kultur & Society

Lasertechnik Laimer unterstützt Projekt "RK-Lesecoach"

STEYR. Als etabliertes Unternehmen im Bezirk Steyr-Stadt, baut Lasertechnik Laimer ihr unternehmerisches Engagement im sozialen Bereich durch die Kooperation mit dem OÖRK weiter aus. Als Herzstück dieser Kooperation unterstützt Lasertechnik Laimer als zuverlässiger Partner das Projekt „RK-Lesecoach“ in Steyr ...

„Zu viele Kinder in Oberösterreich haben Probleme beim Lesen – sie brauchen Starthilfe. Durch die Vermittlung von Lesekompetenz bzw. durch die Begeisterung am Lesen verbessern sich ihre Bildungschancen“, so Geschäftsführer Ing. Christian Laimer.

„Die finanzielle Unterstützung von Lasertechnik Laimer dient in erster Linie dem Zwecke der Projektkoordination, der Ausbildung von freiwilligen Mitarbeiter:innen zu Lesecoaches, der Anschaffung von Lesemappen und –trolleys und zusätzliche Lehrmaterialien. Dafür sind wir sehr dankbar“, merkt Bezirksstellenleiter MR Dr. Urban Schneeweiß an.