Erste STEYR.ART.WEEK. begeistert Besucherinnen und Besucher

STEYR. In einer Woche voller kreativer Impulse, Kunst und Kultur verwandelte sich die historische Altstadt von Steyr in Oberösterreich in ein belebtes Zentrum der Kunst. Die erste STEYR.ART.WEEK., die vom 11. bis 16. September 2023 stattfand, brachte Kunstliebhaberinnen und -liebhaber aus der ganzen Region zusammen und sorgte für Begeisterung ...

„Die STEYR.ART.WEEK. wurde ins Leben gerufen, um die Leerstände in der Stadt in temporäre Galerien zu verwandeln und Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform zu bieten, ihre Werke zu präsentieren“, sagt Daniela Zeiner von der Zukunftsregion Steyr und Verantwortliche für das Leerstandsmanagement der Stadt Steyr. Sechs leerstehende Geschäftslokale wurden für diese einzigartige Veranstaltung umfunktioniert und zu POP.ART.GALERIEN gemacht.

Die Resonanz auf die STEYR.ART.WEEK. war überwältigend. Über 600 Kunstbegeisterte besuchten die erste STEYR.ART.WEEK. zwischen 11. und 16. September 2023. Traumhaftes Spätsommerwetter begleitete die Veranstaltung und lud die Besucherinnen und Besucher ein, den öffentlichen Raum der Innenstadt auch vor den Kunstgalerien zu beleben.

Jeden Abend der Woche fand in einem anderen Leerstand, der von großzügigen und selbst von der Idee begeisterten Eigentümerinnen und Eigentümer kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, eine Vernissage statt, bei der die Kunstschaffenden persönlich ihre Werke vorstellten. Ein von der Kuratorin und selbst ausstellenden Künstlerin Barbara Mungenast durchgeführter täglicher ART.WALK. bot jeden Abend die Möglichkeit, von einer Galerie in die nächste zu wandern, hautnah mit den Kreativen in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen und mehr über die inspirierenden Hintergründe der Kunstwerke zu erfahren. Krönender Abschluss waren am Samstag der Kunstsupermarkt und die Finissage im „GetTogether“, der neuen Eventlocation des Stadthotel Styria, wo fast 100 Gäste den Abschluss dieser besonderen und einzigartigen Kunstwoche in Steyr feierten.

Unten: Jeden Abend führte Barbara Mungenast beim ART.WALK durch die sechs Galerien der STEYR.ART.WEEK. Foto: Peter Kainrath.



Steyr mit Kunst lebendig machen

Initiiert wurde das Projekt von Franky Kühberger von Kühberger & Haas und Barbara Mungenast, sie holten Roland Prandstätter mit seiner Agentur Startbox für Grafikdesign & Social Media an Bord, außerdem Stefan Leibetseder vom Leopold, einem kleinen feinen Lokal am Stadtplatz Steyr, der jeden Abend für Drinks & Snacks sorgte. Daniela Zeiner vom Netzwerk Zukunftsregion Steyr und dem Leerstandsmanagement der Stadt half, die Geschäftslokale zu finden und deren Türen zu öffnen. Sie alle eint das Herzensanliegen, Steyr mit Kunst lebendig zu machen. Sechs Abende lang halfen sie zusammen, um diese Veranstaltung zu einem Erfolg sowohl für die Besuchenden als auch die Kunstschaffenden zu machen.

Denn nicht nur die Anzahl der Gäste war beeindruckend, sondern auch die Vielfalt der ausgestellten Kunstwerke. Von abstrakten Gemälden über Installationen bis hin zu Fotografien gab es eine breite Palette kreativer Ausdrucksformen zu bewundern. Die STEYR.ART.WEEK. brachte sowohl etablierte Künstlerinnen und Künstler als auch aufstrebende Talente aus Steyr, Linz und Wien zusammen und zeigte die beeindruckende Bandbreite künstlerischer Begabungen. Zusätzliche Unterstützung kam vom Tourismusverband Steyr und von der Kulturabteilung der Stadt Steyr.

Unten: Sechs Kunstschaffende und über 600 Kunstinteressierte belebten bei der STEYR.ART.WEEK. die Innenstadt von Steyr. Foto: TIC Steyr I Zukunftsregion Steyr



Die Begeisterung ist groß

Täglich strömten mehr als 100 Kunstbegeisterte zu den Vernissagen, was die Veranstalterinnen und Veranstalter selbst überraschte. "Wir hatten gehofft, dass die Menschen unsere Idee mögen würden, aber dass so viele täglich gekommen sind, hat unsere Erwartungen weit übertroffen", sagen Peter und Christina Reichenpfader vom Stadthotel Styria und Teil des Organisationsteams der Veranstaltung.

„Das Modell der ART.WEEK. hat mir sehr gut gefallen: kompakt in einer Woche viele verschiedene Künstlerinnen und Künstler in unterschiedlichen Räumlichkeiten sehen zu können. Die täglichen Führungen durch alle Galerien begleitet von Erklärungen haben den Zugang zu den Kunstschaffenden erleichtert. Auch die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler war sehr spannend und vielseitig, poetisch und auch ergreifend. Alles in allem eine in sich komplett runde Sache und fast schade, dass es nur eine kurze Woche war“, sagt Besucherin und Kunstliebhaberin Karin Proyer, die auf eine STEYR.ART.WEEK. 2024 hofft.

STEYR.ART.WEEK. 2024

Die Veranstalterinnen und Veranstalter sind bereits in den Planungen für das nächste Jahr vertieft. Angesichts des großen Erfolgs der ersten STEYR.ART.WEEK. sind sie entschlossen, diese einzigartige Veranstaltung zu einer festen Größe im regionalen Kunstkalender zu machen.

"Wir möchten die künstlerische Vielfalt in Steyr weiter fördern und Kunst für alle zugänglich machen. Die STEYR.ART.WEEK. wird sicherlich in Zukunft noch viele Menschen inspirieren und begeistern", sagte Franky Kühberger.

Die erste STEYR.ART.WEEK. war zweifellos ein Höhepunkt für Kunstliebhaberinnen und - liebhaber in der Region Steyr. Mit ihrer gelungenen Kombination aus Kunst, Kultur und Gemeinschaftsgeist hat sie bewiesen, dass Kunst eine starke Verbindung zwischen den Menschen schaffen kann. Steyr kann sich bereits auf die nächste STEYR.ART.WEEK. im kommenden Jahr freuen, die zweifellos wieder ein Erfolg werden wird.