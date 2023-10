Kultur & Society

Aufschneidn: Kabarettist Didi Sommer im Landgasthof Mayr

ST. ULRICH. Auch 2023 veranstaltet der USV St. Ulrich wieder einen Kabarettabend und bringt am 12. Okt. den in Steyr geborenen Didi Sommer mit seinem zweiten Soloprogramm "AUFSCHNEIDN" in den Landgasthof Mayr von St. Ulrich ...

Mit "Aufschneidn" gewann Didi Sommer bereits im Dezember 2019 in Passau das "Silberne Scharfrichterbeil" und 2022 den “Salzburger Sprössling”. Didi erzählt als "Pirklbauer Willi" Speck essender Weise eine Geschichte vom Land, behauptet aber Vegetarier zu sein ...

WANN: 12. Oktober 2023, 20:00 Uhr (Einlass: 19:00 Uhr)

WO: Landgasthof Mayr, Pfarrpl. 3, 4400 St. Ulrich bei Steyr

TICKETS: per Kartentelefon unter +43 660 3444 447, bei den USV-Funktionären, bei den USV-Heimspielen und beim Gasthaus Nell.