50 Jahre: Farben Huber feierte mit Familie, Team und Gästen

STEYR. Der Steyrer Traditionsbetrieb Farben Huber in der Schlüsselhofgasse, feierte am 6. Oktober sein 50-jähriges Bestehen mit unzähligen Gästen. Geschäftsführer Raimund Martl und sein Team, luden zum Tag der offenen Tür in das neu renovierte Farbenhaus in die Schlüsselhofgasse 5 ein, um ausgiebig zu feiern ...

Zu diesem freudigen Anlass gratulierte auch Bürgermeister Markus Vogl mit Gattin Birgit herzlich. In den wilden Siebzigern legte Helmut Huber den Grundstein für die bunte Erfolgsgeschichte des Steyrer Malerbetriebs, dass der heutige Geschäftsführer Raimund Martl mit ebenso kräftigem Pinselstrich führt. „Seit 50 Jahren dürfen wir Farbe ins Leben unserer Kunden bringen – das macht uns stolz, dankbar und glücklich“, freut sich Raimund Martl.

