14. Okt.: Familientag in der Dietach-Arena

DIETACH. Der Union PROCON Dietach Familientag powered by Sparkasse Oberösterreich finden am Samstag, 14.10.2023 in der DietachArena statt. Der Familientag umrahmt das Meisterschaftsheimspiel in der LT1 OÖ-Liga gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming ...

Veranstaltungsbeginn samt Eröffnungsworten und tollem Rahmenprogramm für Kinder und Familien (Ballspiele, Geschicklichkeitsspiele, Kinderschminken, Autogrammstunde, Kinderdisco, u.a.) ist um 14:30 Uhr, Spielbeginn unser Kampfmannschaft ist um 16:00 Uhr.

Als Ehrengäste werden ein Vorstandsmitglied des Hauptsponsors Sparkasse Oberösterreich, LH-Stellvertreter Haimbuchner, Landesrat Kaineder, Präsident OÖFV Götschhofer sowie der Dietacher Bürgermeister Johannes Kampenhuber erwartet.

WANN: 14. Oktober, 14:30 Uhr

WO: Dietach Arena, Florianiplatz 5, 4407 Dietach